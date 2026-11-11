Многодетных родителей могут призвать в армию: за каких условиях отсрочка не действует

Родители многодетных семей имеют право на отсрочку от мобилизации, однако эта гарантия действует не при любых обстоятельствах. В частности, закон предусматривает случаи, когда мужчину с тремя или более детьми могут призвать на военную службу.

Когда отец многодетной семьи имеет право на отсрочку от мобилизации

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву во время мобилизации женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет. При этом не имеет значения, родились ли все дети в одном браке. Право на отсрочку сохраняется и в том случае, если у мужчины есть дети от разных браков или он воспитывает детей, рожденных вне брака. Важно, чтобы все трое или более детей были несовершеннолетними и находились на его иждивении.

Также закон не требует, чтобы мужчина обязательно состоял в браке с матерью всех своих детей. Решающим является именно факт содержания трех или более несовершеннолетних детей.

Обратите внимание! В то же время существует важное условие: мужчина не должен иметь задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Если такая задолженность имеется, многодетный отец теряет право на отсрочку по этому основанию.

Таким образом, само наличие удостоверения многодетного отца или соответствующего статуса семьи еще не гарантирует отсрочку. Необходимо подтвердить, что мужчина содержит не менее трех детей, которым еще не исполнилось 18 лет. На это, в частности, обращал внимание Верховный Суд в правовой позиции от 7 ноября 2024 года по делу № 340/2502/23.

При каких условиях многодетного отца могут мобилизовать

Многодетного мужчину могут мобилизовать, если он не соответствует требованиям для получения отсрочки или утратил право на нее. В частности, это возможно при таких обстоятельствах:

Один из трех детей достиг 18 лет. Если у мужчины трое детей, но один из них уже совершеннолетний, он больше не соответствует критерию содержания трех несовершеннолетних детей.

Если у мужчины трое детей, но один из них уже совершеннолетний, он больше не соответствует критерию содержания трех несовершеннолетних детей. Задолженность по алиментам превышает три месяца. Такая задолженность является законным основанием для отказа в отсрочке по многодетности.

Такая задолженность является законным основанием для отказа в отсрочке по многодетности. Трое детей фактически не находятся на его иждивении. Самого факта отцовства или формального статуса многодетной семьи недостаточно для получения отсрочки.

Самого факта отцовства или формального статуса многодетной семьи недостаточно для получения отсрочки. Мужчина не подтвердил право на отсрочку. Если необходимые сведения отсутствуют в государственных реестрах или документы не подтверждают соответствующее основание, оформить отсрочку может не получиться.

Отдельно стоит обратить внимание на оформление отсрочки. С марта 2026 года многодетные родители могут подавать соответствующий запрос через приложение "Резерв+". Система проверяет информацию о детях и наличие задолженности по алиментам через государственные реестры. Если данные подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней отображается в электронном военно-учетном документе.

Если сведения в реестрах некорректны или задолженность по алиментам превышает установленный законом порог, сначала необходимо исправить информацию или погасить задолженность, а затем повторно подать запрос.

Важно! Таким образом, многодетность сама по себе не означает полного освобождения от мобилизации. Мужчина имеет право на отсрочку, пока он содержит не менее трех детей в возрасте до 18 лет и не имеет задолженности по алиментам более трех месяцев. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, его могут мобилизовать на общих основаниях при отсутствии других законных оснований для отсрочки.

Кстати, украинцы поддержали законопроект №15057, который предусматривает право военнослужащих уволиться со службы для воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Теперь от Кабинета Министров ожидают неотложных действий и введения справедливых правил.