Багатодітних батьків можуть забрати до війська: за яких умов відстрочка не діє

Коли багатодітний батько має право на відстрочку від мобілізації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє або більше дітей віком до 18 років. При цьому не має значення, чи народилися всі діти в одному шлюбі. Право на відстрочку зберігається і тоді, коли чоловік має дітей від різних шлюбів або виховує дітей, народжених поза шлюбом. Важливо, щоб усі троє або більше дітей були неповнолітніми та перебували на його утриманні.

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Також закон не вимагає, щоб чоловік обов'язково перебував у шлюбі з матір'ю всіх своїх дітей. Визначальним є саме факт утримання трьох або більше неповнолітніх дітей.

Зверніть увагу! Водночас є важлива умова: чоловік не повинен мати заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Якщо такий борг є, багатодітний батько втрачає право на відстрочку за цією підставою.

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Отже, сама наявність посвідчення багатодітного батька або відповідного статусу сім'ї ще не гарантує відстрочки. Необхідно підтвердити, що чоловік утримує щонайменше трьох дітей, яким ще не виповнилося 18 років. На це, зокрема, звертав увагу Верховний Суд у правовій позиції від 7 листопада 2024 року у справі № 340/2502/23.

За яких умов багатодітного батька можуть мобілізувати

Багатодітного чоловіка можуть мобілізувати, якщо він не відповідає вимогам для отримання відстрочки або втратив право на неї. Зокрема, це можливо за таких обставин:

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Одна з трьох дітей досягла 18 років. Якщо в чоловіка троє дітей, але одна вже повнолітня, він більше не відповідає критерію щодо утримання трьох неповнолітніх дітей.

Якщо в чоловіка троє дітей, але одна вже повнолітня, він більше не відповідає критерію щодо утримання трьох неповнолітніх дітей. Заборгованість з аліментів перевищує три місяці. Такий борг є законною підставою для відмови у відстрочці за багатодітністю.

Такий борг є законною підставою для відмови у відстрочці за багатодітністю. Троє дітей фактично не перебувають на його утриманні. Самого факту батьківства або формального статусу багатодітної сім'ї недостатньо для отримання відстрочки.

Самого факту батьківства або формального статусу багатодітної сім'ї недостатньо для отримання відстрочки. Чоловік не підтвердив право на відстрочку. Якщо необхідні відомості відсутні в державних реєстрах або документи не підтверджують відповідну підставу, оформити відстрочку може не вдатися.

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Окремо варто звернути увагу на оформлення відстрочки. Із березня 2026 року багатодітні батьки можуть подавати відповідний запит через застосунок "Резерв+". Система перевіряє інформацію про дітей та наявність заборгованості за аліментами через державні реєстри. Якщо дані підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї відображається в електронному військово-обліковому документі.

Якщо відомості в реєстрах некоректні або борг за аліментами перевищує встановлений законом поріг, спочатку потрібно виправити інформацію чи погасити заборгованість, а потім повторно подати запит.

Важливо! Таким чином, багатодітність сама по собі не означає повного звільнення від мобілізації. Чоловік має право на відстрочку, поки утримує щонайменше трьох дітей віком до 18 років і не має заборгованості з аліментів понад три місяці. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, його можуть мобілізувати на загальних підставах за відсутності інших законних підстав для відстрочки.

До речі, українці підтримали законопроєкт №15057, який передбачає право військовослужбовців звільнитися зі служби для виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років. Тепер від Кабінету Міністрів очікують невідкладних дій та запровадження справедливих правил.