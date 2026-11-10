Українці підтримують звільнення зі служби батьків дітей з інвалідністю: далі слово за Кабміном

Важливий сигнал від народу до Кабміну

Українське законодавство досі не передбачає права на звільнення для військових, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років. Автори законопроєкту №15057 та родини не протиставляють потреби війська та потреби дітей. Але право на звільнення має бути тотожним з правом отримати відстрочку, аби допомагати родині. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев.

Adv

За словами парламентаря, справедливі правила мають враховувати й тих, хто захищає країну, і тих, хто вдома потребує особливої батьківської турботи. Звернення до Кабінету Міністрів щодо можливості звільнення зі служби батьків дітей з інвалідністю уже підтримали 25 тисяч 154 українці.

Це важливий сигнал, який Кабмін не повинен залишити без відповіді. Раніше одним із головних аргументів проти законопроєкту називали ризик масового звільнення військових. Однак, за інформацією Міністерства оборони, йдеться приблизно про дві тисячі військовослужбовців– зазначив Гетманцев.

Реклама

Він закликав уряд переглянути негативні висновки щодо законопроєкту та зробити крок до його ухвалення.

Очільниця ініціативної групи з підтримки законопроєкту Валерія Калинич у коментарі 24 Каналу розповіла, що набрання голосів під петицією є надзвичайно важливим. Крім того, активісти не зупиняли активну промоцію правових змін: робили розсилку до різних міжнародних інстанцій.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як мінімум Європарламент, Єврокомісія й одна зі структур ООН взяли в роботу– уточнила Валерія Калинич.

Також певні напрацювання є з Офісом Військового омбудсмана, який зокрема допомагає з переведенням таких військових на службу за місцем проживання. Але, за словами активістки, конкретних результатів поки немає.

Нагадаємо, в українському законодавстві виникла правова проблема, яка не дозволяє батькам дітей з інвалідністю звільнитися з військової служби, якщо є інші члени родини, здатні їх виховувати.

Ініціативні групи, зокрема матері дітей з інвалідністю, закликають уряд внести зміни до законодавства для захисту прав найбільш вразливих категорій населення.