Украинцы поддерживают увольнение со службы родителей детей с инвалидностью: дальше слово за Кабмином

Важный сигнал от народа в адрес Кабмина

Украинское законодательство до сих пор не предусматривает права на увольнение для военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью до 18 лет. Авторы законопроекта №15057 и семьи не противопоставляют потребности армии и потребности детей. Но право на увольнение должно быть равнозначно праву на получение отсрочки, чтобы помогать семье. Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев.

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По словам парламентария, справедливые правила должны учитывать как тех, кто защищает страну, так и тех, кто дома нуждается в особой родительской заботе. Обращение в Кабинет Министров о возможности увольнения со службы родителей детей с инвалидностью уже поддержали 25 тысяч 154 украинца.

Это важный сигнал, на который Кабмин не должен оставить без ответа. Ранее одним из главных аргументов против законопроекта называли риск массового увольнения военных. Однако, по информации Министерства обороны, речь идет примерно о двух тысячах военнослужащих– отметил Гетманцев.

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Он призвал правительство пересмотреть отрицательные выводы относительно законопроекта и сделать шаг к его принятию.

Руководительница инициативной группы по поддержке законопроекта Валерия Калинич в комментарии 24 Каналу рассказала, что сбор подписей под петицией чрезвычайно важен. Кроме того, активисты не прекращали активно продвигать правовые изменения: рассылали обращения в различные международные инстанции.

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Как минимум Европарламент, Еврокомиссия и одна из структур ООН приняли их к рассмотрению– уточнила Валерия Калинич.

Также есть определенные наработки с Офисом Военного омбудсмена, который, в частности, помогает с переводом таких военнослужащих на службу по месту жительства. Но, по словам активистки, конкретных результатов пока нет.

Напомним, в украинском законодательстве возникла правовая проблема, которая не позволяет родителям детей с инвалидностью уволиться с военной службы, если есть другие члены семьи, способные их воспитывать.

Инициативные группы, в частности матери детей с инвалидностью, призывают правительство внести изменения в законодательство для защиты прав наиболее уязвимых категорий населения.