Гарантированное право на отсрочку: кто и при каких условиях может не служить во время войны

Законодательство Украины во время военного положения позволяет получать отсрочку от мобилизации людям, которые имеют для этого основания. Условия для отсрочки определены законом и беспрекословно должны выполняться.

Какие есть правила отсрочки в Украине?

Законом определены категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации. Такая гарантия предоставляется людям, которые имеют проблемы со здоровьем, ухаживают за больными родными, учатся или работают. Контролируется назначение отсрочек Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как отмечает законодательство Украины – отсрочка предоставляется по решению ТЦК и СП на время действия военного положения или на определенный срок, пока действуют обстоятельства.

Временная отсрочка предоставляется:

лицам, признанным непригодными к службе из-за болезни или инвалидности;

военнообязанным, которые самостоятельно воспитывают ребенка, в том числе если у него есть инвалидность или тяжелую болезнь;

лицам, которые осуществляют постоянный уход за больной женой, ребенком, родителями;

тем, кто содержит совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, детей-сирот или лишенных родительской опеки детей-сирот или лишенных родительской опеки;

лицам, которые имеют трех и более детей до 18 лет;

гражданам, которые имеют несовершеннолетнего ребенка, а другой из супругов проходит военную службу;

студентам, аспирантам, докторантам, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают больший уровень образования, чем предыдущий;

научные и научно-педагогические работники, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Бессрочная отсрочка предоставляется тем гражданам, кто потерял близких родственников из-за боевых действий, или их члены семьи пропали без вести.

Важно, что отсрочка для студентов предоставляется после того, как данные о них попадают в Единую государственную электронную базу образования. Тогда ТЦК видят статус военнообязанного и предоставляет отсрочку. Освобождение от мобилизации предоставляется раз в полгода, а дальше отсрочка от призыва должна возобновляться.

В то же время освобождение от службы для аспирантов и докторантов действует в течение всего периода обучения при условии, что их данные будут иметься в реестре призывников.

Отсрочка по здоровью тоже действует на время болезни. Если военно-врачебная комиссия признает, что человек уже может служить, то освобождение становится недействительным. Однако есть неизлечимые болезни, которые дают право на постоянную отсрочку от воинской обязанности.

Как получить отсрочку?

Цифровизация позволила подавать заявление на отсрочку через приложение Резерв+. Процедура получения отсрочки стала проще, а каждый раз, когда срок действия такого освобождения заканчивается, то оно продлевается автоматически.

Важно, что автоматическое продление происходит, когда военнообязанный находится на воинском учете и ранее уточнял свои данные.

Отсрочка от службы получается на основании поданных документов и решения ТЦК. Если в Резерв+ есть ваше основание для отсрочки, то заявку можно оформить онлайн. В таком случае справка об отсрочке сформируется с QR-кодом.

Если через реестры оформить освобождение не получается, то нужно обращаться в ЦНАП.

Важно! Отсрочка не означает автоматического освобождения от воинской обязанности. Человек все равно должен обновлять свои данные и может повторно проходить проверку действия оснований для отсрочки.

Переход части отсрочек в Резерв+ связан с тем, что государство пытается уменьшить очереди в ТЦК и автоматизировать проверку оснований через государственные реестры.

Какие документы нужны для отсрочки?

Список документов для получения отсрочки также установлен законодательством. Человеку, который претендует на освобождение от армии, должна подать паспорт, военно-учетный документ, карточку налогоплательщика и документы, которые подтверждают основание для отсрочки.

Как продлить отсрочку?

После окончания срока отсрочки у некоторых категорий отсрочка от армии должна продолжиться. Речь идет о лицах с инвалидностью и временно непригодных к службе. Также автоматически должен каждый раз продлеваться отсрочка для родителей, имеющих детей с инвалидностью, совершеннолетних детей с инвалидностью I – II групп, или мужа или жену с инвалидностью I – II групп. Среди других категорий также военнообязанные, которые воспитывают трех и более детей.

Продление автоматически также возможно для студентов дневной формы обучения, аспирантов и работников учебных заведений. Конечно, постоянно подтверждать право на отсрочку не придется лицам, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны или были освобождены из плена.

Автоматическое продление отсрочки возможно, если человек еще имеет актуальные основания и они подтверждаются реестрами.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу адвокат Вадим Гречкивский, рассказал, что если отсрочка прекратилась досрочно, то человек теряет права при отсрочке. По словам специалиста, такое случается, из-за изменения алгоритмов проверки данных.

Министерство обороны Украины работает над устранением технических недостатков. В то же время с практической точки зрения, безопаснее повторно подать документы через ЦНАП, чтобы зафиксировать надлежащее обращение,

– рассказал Вадим Гречкивский.

Если ТЦК отказывает в отсрочке, то человек может обжаловать решение, например, через суд. Юристы советуют сохранять копии всех поданных документов и подтверждение обращения через Резерв+ или ЦНАП.

Фактически система отсрочек все больше зависит от цифровых реестров. Поэтому право на отсрочку теперь определяется не только законом, но и тем, насколько корректно информация о человеке отображается в государственных базах.