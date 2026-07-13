Будут ждать своего часа: из-за отставки правительства Рада не будет голосовать за важные законопроекты

Увольнение Юлии Свириденко с поста премьер-министра и кадровые перестановки в правительстве не позволят Верховной Раде проголосовать за законопроекты Кабинета министров. Все предложения, которые еще не были проголосованы в первом чтении, отзываются.

Что будет с законопроектами правительства

Правительственные законопроекты, которые еще не поступили в зал заседаний, будут отозваны в связи с отставкой Кабинета Министров. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп напомнил, что отставка Юлии Свириденко вынуждает будущего премьера подбирать новую команду. Поэтому действующий состав Кабмина уйдет в отставку. В таком случае отзываются все не принятые в первом чтении законопроекты от правительства.

По словам Железняка, ряд законопроектов, в частности необходимых для евроинтеграции, не поступят в Раду. Но для некоторых из них, к счастью, есть альтернативные – комитетские. Именно их народные избранники имеют право рассматривать.

Правительство помогло в разработке законопроектов о налогообложении посылок и новых норм относительно возможного присоединения Украины к единой зоне европлатежей. "Под нож" попали альтернативные предложения по антикоррупционной стратегии.

Все потому, что законопроекты действуют в течение срока полномочий правительства, которое передало их в Раду. То есть если его полномочия прекращены, то и законопроекты отзываются. Далее профильные министерства или органы пересматривают актуальность проекта и могут вновь передать их на утверждение новому правительству.

Экономист Богдан Слуцкий также отметил, что названные проекты еще имеют шанс на жизнь. Ведь законопроект о посылках все равно пришлось бы переработать, а проект по SEPA подается от комитета.

Проекты Таможенного и Трудового кодексов также будут отозваны. Новому Кабмину придется их заново рассматривать, принимать и повторно подавать в Раду,

– уточнил Слуцкий.

Кроме того, правительство подавало альтернативный законопроект об антикоррупционной стратегии, поэтому "за" или "против" его нардепы еще могут проголосовать в будущем.

Но в любом случае отставка правительства – это серьезное изменение в украинской политике. Только летом прошлого года Кабинет министров возглавила Юлия Свириденко, и начала работать новая команда.

В марте этого года возникла определенная напряженность между Верховной Радой и Кабмином, в результате чего народные избранники, даже монобольшинство, игнорировали некоторые законопроекты. Тогда в беседе с нашей редакцией Ярослав Железняк говорил, что не голосовались именно непопулярные законы от правительства, "потому что его никто не уважал".

Теперь Кабинет министров может возглавить действующий генеральный директор группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий. Он имеет техническое, экономическое и профильное нефтегазовое образование, а карьеру начал в конце 1990-х годов в топливном бизнесе. Впоследствии возглавлял сеть АЗС WOG, основал собственный кофейный бренд Idealist Coffee Co., а также работал в сфере международного энерготрейдинга. Кроме того, планируются и замены некоторых министров.