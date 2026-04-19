Виноваты не только солдаты: отвечает ли командир за нарушения подчиненных

Командир воинской части может нести ответственность за поступки подчиненных. Так против него могут применить дисциплинарное взыскание за ненадлежащее воспитание.

Как могут наказать командира за уголовные правонарушения подчиненных?

Кассационный административный суд указал, что за проступки солдат командира можно наказать. Один из руководителей подразделения оспаривал в суде приказ о наложенном на него дисциплинарном взыскании. Об этом говорится в материалах дела № 420/15045/21.

Смотрите также СЗЧ теперь не выход: как военным можно значительно легче переводиться между частями

Командира наказали за нарушение статей 4 и 59 Дисциплинарного устава ВСУ. Согласно нормам командир должен применять взыскания против подчиненного, если тот совершил противоправные действия.

Но в конкретном случае начальник подразделения якобы не мог противодействовать подчиненным, потому что в момент совершения правонарушения он не находился вместе с ними. Кроме того, в должности военный находился всего три месяца и за это время не получил полномочий осуществлять полноценное воспитание.

Так суды первой инстанции определили, что мужчину действительно не могли наказывать дисциплинарным взысканием. Но точку в деле поставил Верховный Суд. Мол, персональная ответственность командира перед государством за противоправные действия солдат регулируется нормой 58 Устава внутренней службы ВСУ и статьей 5 Дисциплинарного устава ВСУ. Он должен был позаботиться о воспитании подчиненных военнослужащих и о том, чтобы они соблюдали дисциплину.

Дисциплинарная ответственность в таком случае может выражаться во взыскании за совершенные подчиненными правонарушения. Ведь если военные совершили что-то с признаками уголовного преступления, то это могло произойти из-за их низких морально-психологических качеств. Именно командир должен всеми своими действиями и решениями этого не допускать.

Так же суд отклонил тот факт, что командир немного времени на тот момент находился в должности. Ведь он постоянно должен выполнять свои обязанности. А присутствие командира не важно, если факт совершения правонарушений его подчиненными был доказан.

