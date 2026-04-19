Как могут наказать командира за уголовные правонарушения подчиненных?

Кассационный административный суд указал, что за проступки солдат командира можно наказать. Один из руководителей подразделения оспаривал в суде приказ о наложенном на него дисциплинарном взыскании. Об этом говорится в материалах дела № 420/15045/21.

Командира наказали за нарушение статей 4 и 59 Дисциплинарного устава ВСУ. Согласно нормам командир должен применять взыскания против подчиненного, если тот совершил противоправные действия.

Но в конкретном случае начальник подразделения якобы не мог противодействовать подчиненным, потому что в момент совершения правонарушения он не находился вместе с ними. Кроме того, в должности военный находился всего три месяца и за это время не получил полномочий осуществлять полноценное воспитание.

Так суды первой инстанции определили, что мужчину действительно не могли наказывать дисциплинарным взысканием. Но точку в деле поставил Верховный Суд. Мол, персональная ответственность командира перед государством за противоправные действия солдат регулируется нормой 58 Устава внутренней службы ВСУ и статьей 5 Дисциплинарного устава ВСУ. Он должен был позаботиться о воспитании подчиненных военнослужащих и о том, чтобы они соблюдали дисциплину.

Дисциплинарная ответственность в таком случае может выражаться во взыскании за совершенные подчиненными правонарушения. Ведь если военные совершили что-то с признаками уголовного преступления, то это могло произойти из-за их низких морально-психологических качеств. Именно командир должен всеми своими действиями и решениями этого не допускать.

Так же суд отклонил тот факт, что командир немного времени на тот момент находился в должности. Ведь он постоянно должен выполнять свои обязанности. А присутствие командира не важно, если факт совершения правонарушений его подчиненными был доказан.

