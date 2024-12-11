Новый начальник штаба 152 отдельной егерской бригады ВСУ майор Игорь Захаров угрожал своим подчиненным и оскорблял их. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Слідство.Інфо.

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Что известно об инциденте

152-я отдельная егерская бригада ВСУ находится в резерве ОТГ Донецк. Ее бойцы воюют на одном из самых горячих направлений – Покровском.

27-летний Игорь Захаров стал начальником штаба бригады в апреле 2024 года. В руки журналистов попала запись разговора Захарова с командиром одного из стрелковых батальонов.

Вы долбо**б, бл**ь, я определял, что рапорты не регистрируются в строевой, а они скидываются сканкопией, бл**ь, и на сканкопии ставится исходящий номер. Вы что тупорылый, бл**ь, вы - долбо**б в своем батальоне – лично вы, а ваш Осадчий, бл**ь, такой же долбо**б и пид**ас, я на него нассал бы,

– говорит он на записи.

Позже Захаров понизил начальника штаба и заместителя командира стрелкового батальона майора Виталия Осадчего до командира роты.

Осадчий попросил командира бригады перевести его из этой части из-за постоянных унижений, а также подал рапорт об унижениях со стороны Захарова. Комбриг Юрий Максимов в ответ назвал Захарова "требовательным" к себе и другим офицерам.

Слідство.Інфо также сообщает, что Захаров в аудиосообщениях прибегал к угрозам Осадчему. Осадчий написал начштаба о том, что планы конспектов готовы и утверждены комбригом, немного опоздал со сроком выполнения из-за плохого интернета.

Осадчий сейчас проходит службу в другой части. Он рассказал об унижении со стороны руководителя на горячую линию Минобороны, но жалобу направили обратно в 152-ю бригаду. Он также обращался в ГБР, Военную службу правопорядка ВСУ и прокуратуру, но пока не получил ответа. В 152-й бригаде он находится в списках тех, кто ушел в СЗЧ.

Захаров якобы ударил по лицу майора Андрея Блохина. Тот занимал должность старшего помощника начальника оперативного отделения бригады. Блохин рассказал, что Захаров так отреагировал на то, что он не смог вовремя прибыть на построение. Захаров начал говорить ему неприятные вещи, пытался унизить.

Я в этот день ремонтировал машину, он сказал, что его это не еб*т, и что я должен уже быть здесь, а я был за 30 километров от того места. А он был на громком, и все это слышали, кто был на командном пункте. На второй день утром это все продолжилось, он забрал мой пистолет, отвел в сторону. И ударил меня в лицо, по уху и правому виску, я сказал ему, что еду побои снимать,

— рассказал Блохин.

Майор обратился на горячую линию Минобороны, сообщил в Военную службу правопорядка, вызвал полицию и снял побои. Врач рекомендовал ему госпитализацию на 10 дней. Из-за этого его перевели в резервный батальон.

Сам Игорь Захаров сказал журналистам, что имеет право комментировать что-либо только с разрешения высшего командования. На момент публикации материала разрешения так и не получили.

Максимов, комментируя поведение Захарова сказал, что все это не выходило за рамки закона. По его словам, "были нюансы относительно пренебрежительного отношения", но "человек такой сам по себе, так воспитан".

Источники Слідства.Інфо в ГБР сообщили, что 4 сентября по факту избиения Блохина Захаровым открыто уголовное дело о превышении служебных полномочий.