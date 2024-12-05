Вторая претензия Bihus.Info к МВД – огромные очереди. Люди жаловались, что вынуждены ночевать под сервисным центром, ведь не успевают взять талон на экзамен по вождению. Мамы, которым некуда девать детей, стоят вместе с малышами. Описанное касается главного сервисного центра МВД – он расположен в Киеве на улице Победы, 20. 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info кратко перескажет основное из материала.

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Что выяснили расследователи

Из деклараций инспектора Романа Журкова исчезла вся родня, одновременно на парковке СЦ появились Chevrolet Volt и Chevrolet Menlo, оформленные соответственно на маму и (вероятно, бывшего) тестя Журкова,

– сказано в материале.

Инспектор Андрей Кухельный много лет якобы покупает и продает машины по явно заниженным относительно рыночной стоимости ценам. Но "Теслы", которой управляет сейчас, до сих пор нет в документах.

Среди других историй: квартира в новостройке всего за 50 тысяч гривен, которую подарил отец-пенсионер; перепись имущества на всех возможных родственников; незадекларированное появление у детей дачи на Киевском море и большого количества земли в Музычах под Киевом.

"Центр возглавляет Александр Бойко, который до того работал в Черновцах. Декларация Бойко скромная: в Киеве мужчина живет в чужой квартире, ездит на 10-летнем отцовском Toyota Land Cruiser. Но из Instagram его жены видно, что она пользуется автомобилями, которых не было в декларациях, – вероятно, это BMW X3 (от 50 тысяч долларов), электрокары Volkswagen ID.4 (от 30 тысяч долларов) и BMW IX3 (от 60 тысяч долларов)", – отметили в СМИ.

Сам Бойко объяснил, что руководство и администраторы СЦ не причастны ни к дефициту талонов, ни к проблемам с работой системы электронной очереди. Но не смог ответить, почему талоны перетасовывают в системе ночью.

Как отреагировали в МВД

В Главном сервисном центре МВД началась системная перезагрузка рабочих процессов. ГСЦ получит новую команду управленцев. В соответствии с приказом МВД начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения,

– написали в ведомстве 4 декабря.

Там обратились в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, которые фигурировали в журналистском расследовании. И создали рабочую группу по совершенствованию цифровизированных процессов предоставления сервисных услуг. Она должна устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах. А в планах – полная цифровизация.