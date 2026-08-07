Правительство хочет устранить "лазейку": штрафы за финансовые нарушения могут сильно увеличиться

Правительство стремится к тому, чтобы в Украине сохранялась высокая финансовая дисциплина. Поэтому Министерство финансов передало на рассмотрение народных депутатов законопроект, направленный на повышение эффективности государственного финансового контроля.

Кабмин пересмотрел размер штрафов и сроки привлечения к ответственности за финансовые нарушения

Эффективность государственного контроля планируется усилить путем принятия законопроекта №15043. В Минфине считают, что действующие сроки привлечения к административной ответственности за нарушение финансового законодательства необходимо увеличить, поскольку проблемы иногда выявляются слишком поздно, чтобы наказать виновных. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Нарушители финансового законодательства часто избегают суда, поскольку меры государственного контроля принимаются уже после истечения сроков наложения взыскания. То есть установленная ответственность становится совершенно неэффективной.

Поэтому Кабинет Министров представил на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам".

Министерство уже во второй раз готовит подобный документ – в первый раз его отозвали из-за прекращения полномочий предыдущего состава Кабмина.

Поэтому новая инициатива должна изменить сроки привлечения к административной ответственности. Также в проекте говорится о том, что штрафы за нарушение законодательства по финансовым вопросам не пересматривались с 1996 года, поэтому их следует актуализировать.

В течение одного года со дня совершения правонарушения нарушителей финансового законодательства будут иметь право привлекать к ответственности. Размер штрафа составит:

за первое нарушение: 50–70 необлагаемых минимумов (в настоящее время это 850–1 190 гривен);

за повторное нарушение в течение года: от 60 до 80 необлагаемых минимумов (1 020 – 1 360 гривен).

Правительство рассчитывает, что в стране все же будет действовать принцип неотвратимости административной ответственности за нарушение финансового законодательства, а меры государственного финансового контроля будут работать должным образом.

Что именно считается нарушением финансового законодательства

Согласно статье 164-2 КУоАП, нарушением закона является сокрытие в учете валютных и других доходов, непродуктивных расходов и убытков. Также незаконным является неведение бухгалтерского учета или ведение его с нарушением установленного порядка.

Штрафом также наказывается внесение ложных данных в финансовую отчетность, непредставление финансовой отчетности, несвоевременное или некачественное проведение инвентаризаций денежных средств и материальных ценностей.

Ответственность предусмотрена за несвоевременное представление на рассмотрение, согласование или утверждение годового финансового плана предприятия государственного сектора экономики и отчета о его выполнении.

Если физическое или юридическое лицо препятствует работникам органа государственного финансового контроля в проведении ревизий и проверок, непринятие мер по взысканию с виновных лиц убытков от недостач, растрат, краж и бесхозяйственности, то оно также наказывается за нарушение законодательства в сфере финансов.