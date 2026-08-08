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8 августа, 11:09
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Военная пенсия в Украине: когда защитники могут уйти на заслуженный отдых

Дарья Смородская

Законодательство устанавливает четкий возраст, при достижении которого военнослужащие могут выйти на пенсию по выслуге лет. Страховой стаж определяется на основании данных, имеющихся в персонифицированном учете Пенсионного фонда Украины.

Когда военнослужащий может выйти на пенсию по выслуге лет

Для определения возраста, в котором военнослужащий может законно выйти на пенсию, важен период, в течение которого за человека уплачивались страховые взносы в необходимом размере, то есть не менее минимального. Если гражданским лицам требуется от 15 до 33 лет стажа, в зависимости от возраста, то для военнослужащих этот период является фиксированным. Об этом говорится в статье команды военного адвоката Романа Лихачева.

До 1 января 2004 года стаж определялся по записям в трудовой книжке. Однако если ее нет, то данные можно подтвердить через:

  • реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • справки предприятий, учреждений или организаций;
  • выписки из приказов;
  • сведения о начислении и выплате заработной платы;
  • письменные трудовые договоры;
  • другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Военнослужащий для выхода на пенсию по возрасту должен иметь 25 и более лет страхового стажа. Однако во время военного положения на пенсию не могут быть уволены мужчины, возраст которых еще находится в пределах мобилизационного возраста и которые годны по состоянию здоровья.

Эксперты сообщили, что при оформлении пенсии Пенсионный фонд может не учесть отдельные периоды стажа или незаконно отказать в назначении пенсии. Военнослужащий вполне вправе обжаловать такое решение.

Напомним, размер пенсии военнослужащих также зависит от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Участники боевых действий имеют гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения – не менее 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если после всех расчетов пенсия вместе с доплатами оказывается меньше установленного государством минимума, военнослужащему ежемесячно доплачивают разницу до гарантированной суммы.

При этом один месяц службы в зоне боевых действий засчитывается как три месяца страхового стажа, что позволяет быстрее выполнить требования для назначения пенсии

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