Военная пенсия в Украине: когда защитники могут уйти на заслуженный отдых

Законодательство устанавливает четкий возраст, при достижении которого военнослужащие могут выйти на пенсию по выслуге лет. Страховой стаж определяется на основании данных, имеющихся в персонифицированном учете Пенсионного фонда Украины.

Когда военнослужащий может выйти на пенсию по выслуге лет

Для определения возраста, в котором военнослужащий может законно выйти на пенсию, важен период, в течение которого за человека уплачивались страховые взносы в необходимом размере, то есть не менее минимального. Если гражданским лицам требуется от 15 до 33 лет стажа, в зависимости от возраста, то для военнослужащих этот период является фиксированным. Об этом говорится в статье команды военного адвоката Романа Лихачева.

До 1 января 2004 года стаж определялся по записям в трудовой книжке. Однако если ее нет, то данные можно подтвердить через:

реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

справки предприятий, учреждений или организаций;

выписки из приказов;

сведения о начислении и выплате заработной платы;

письменные трудовые договоры;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Военнослужащий для выхода на пенсию по возрасту должен иметь 25 и более лет страхового стажа. Однако во время военного положения на пенсию не могут быть уволены мужчины, возраст которых еще находится в пределах мобилизационного возраста и которые годны по состоянию здоровья.

Эксперты сообщили, что при оформлении пенсии Пенсионный фонд может не учесть отдельные периоды стажа или незаконно отказать в назначении пенсии. Военнослужащий вполне вправе обжаловать такое решение.

Напомним, размер пенсии военнослужащих также зависит от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Участники боевых действий имеют гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения – не менее 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если после всех расчетов пенсия вместе с доплатами оказывается меньше установленного государством минимума, военнослужащему ежемесячно доплачивают разницу до гарантированной суммы.

При этом один месяц службы в зоне боевых действий засчитывается как три месяца страхового стажа, что позволяет быстрее выполнить требования для назначения пенсии