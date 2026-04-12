Персональные данные могут собирать без разрешения: когда это действительно законно

Каждый человек имеет свои собственные персональные данные. Речь идет об информации, которая предоставляет важную информацию о личности. Она в частности позволяет идентифицировать украинцев.

Что такое персональные данные?

К персональным данным относится немало информации, о чем сообщают на сайте Дії.

К персональным данным относятся:

фамилия, имя и отчество;

национальность;

этническое происхождение;

дата и место рождения;

паспортные данные;

место жительства;

образование; семейное/имущественное положение и т.д.

Однако и этот список не исчерпывающий. Дело в том, что любая информация, по которой можно четко идентифицировать личность, является персональными данными.

Напомним, что статья 32 Конституции Украины не допускает сбора, хранения, использования и распространения такой информации о лице без его согласия. Об этом заявили на сайте Омбудсмана Украины.

Но только кроме случаев, которые определены законом, а еще:

в интересах национальной безопасности; экономического благосостояния; прав человека.

Главное правило: государственные органы, учреждения и организации обрабатывают персональные данные на основании закона. Это означает, что они не требуют отдельного согласия от граждан для выполнения своих полномочий,

– объяснили на сайте.

В частности подчеркивается, что требование подписать согласие в большинстве таких случаев является неправомерным – это может создавать условия, при которых реализация прав человека будет зависеть от предоставления или непредоставления согласия.

Однако следует объяснить важный момент: согласие человека является лишь одним из оснований для обработки персональных данных. Но это не обязательное условие.

Обратите внимание! Если государственный орган действует в рамках закона, то он имеет право обрабатывать данные без согласия – с целью выполнения полномочий, предоставленных ему законом.

