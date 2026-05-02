Возврат подарков после развода: обязательно ли и что требует закон

Во время развода нередки случаи, когда от человека требуют вернуть подарки, которые он получил в отношениях. В некоторых ситуациях обращаются даже в суд. Однако по закону есть только один вариант решения этого вопроса.

Нужно ли возвращать подарки после развода?

О том, как законодательство определяет собственность подарков, пишет ресурс " На пенсии ".

Смотрите также Депутаты дали "зеленый свет" новому Гражданскому кодексу: что может измениться

Редакция издания получила запрос от читательницы. Ее дочь рассталась с мужем. Из-за того, что в браке были обиды и унижения, женщина решила только забрать ребенка, развестись и уйти. Заявления на раздел имущества или на алименты для ребенка женщина не подавала.

Однако после развод к женщине обратились бывшие свекры. Они попросили вернуть то, что покупали для невестки. Речь идет об украшениях, технику и даже одежду.

Как объясняют эксперты, возвращать подарки, которые получает человек, по закону не нужно.

Об этом свидетельствует статья 717 Гражданского кодекса Украины, удостоверяющая, что после дарения, вещи переходят в собственность другого человека. Семейный кодекс и его статья 57 подтверждают аналогичное. Там здесь отмечается, что подарки являются личной собственностью получателя. А возвращать или делить презенты во время развода– безосновательное требование.

Что делать с подарками в гражданском браке?

Как отмечает адвокат Екатерина Косей, бывают ситуации, когда возвращение подарков требует кто-то один из гражданских супругов. То есть в незарегистрированном браке.

По закону, он не имеет права требовать у вас вернуть подарки.,

– говорит Екатерина Касей.

В своих соцсетях специалист рассказала, что по украинским законам подарки становятся собственностью. Получатели презентов не обязаны что-либо возвращать.

Хотя важно также учесть, что в незарегистрированном браке нет обязательств по распределению имущества. Однако в таком случае подарки тем более являются личной собственностью.

Возврат подарков может быть актом завершения отношений или желанием избавиться от негативных воспоминаний. В то же время, хранение подарков может напоминать о хороших моментах прошлого. Выбор за вами, но помните: вы имеете право оставить то, что было вам подарено,

– отметила адвокат.

В соцсетях Бухгалтерско-юридической компании "Шатило и Партнеры" адвокаты рассказывают, что бывали ситуации, когда мужчины пытаются вернуть подарки через суд.

Одна из ситуаций– когда рассматривали дело о возврате средств за пластическую операцию, которую муж оплачивал жене. Однако по реальному примеру, решение Верховного Суда выносит, что такие подарки или стоимость сделки вернуть нельзя. Даже если есть чеки или документы с указанным плательщиком.

Что еще нужно знать о разводах и браках в Украине?

Во время судебного процесса не учитывают эмоциональное состояние сторон. А главное условие для брака– добровольное согласие. Если же одна из сторон категорически против продолжения отношений или имеет для этого определенные причины– суд не может заставить этого человека находиться в отношениях. Даже если подать апелляцию к переднему решению и акцентировать внимание на чувствах и эмоциях– суд не может учесть эти замечания и действует в интересах личности, которая против брака.

В то же время по новому законопроекту о изменения в Гражданском кодексе якобы рассматривали вопрос о разрешении на браки с 14 лет. Однако в Раде прокомментировали, что изменений в брачный возраст не будет. Не предполагается также запрещать развод во время беременности и в течение года после родов.