Поддельные документы для получения отсрочки: ГБР подозревает группу медиков в преступлении

В Одесской области группа медиков "продавала" поддельные справки об инвалидности, чтобы мужчины могли получить освобождение от мобилизации. Такие услуги врачей стоили 8 тысяч долларов.

Медики продавали фиктивные справки для уклонения от мобилизации

Медицинские работники из Одесской области выдумывали диагнозы мужчинам призывного возраста, подделывали их анализы и оформляли необходимые документы без фактического осмотра пациентов. Таким образом военнообязанным мужчинам обещали оформить инвалидность. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Установлено, что организатором схемы был врач, работавший в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области. Вместе с ним фиктивные справки делали шесть врачей разных специальностей.

Организатор должен был найти мужчин, желающих купить "освобождение от мобилизации", а его сообщники выполняли основную работу.

Семейный врач создавала в электронной системе направления на обследование даже для мужчин, с которыми у нее не было подписанных деклараций. Чтобы подтвердить вымышленные заболевания, медики подменяли биологические образцы здоровых мужчин и фальсифицировали результаты лабораторных исследований,

– говорится в сообщении.

Медики также ставили ложные диагнозы на основании поддельных заключений компьютерной томографии тазовых и тазобедренных суставов. Заказчикам приписывали "асептический некроз" и "артроз". Фактически никаких обследований мужчины не проходили.

Организатор обещал, что с такими диагнозами "заказчикам" могут присвоить 3 группу инвалидности, благодаря которой они получили бы право на отсрочку от мобилизации.

Задержать главного фигуранта этой аферы удалось 5 ноября. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды (часть 3 статьи 369-2 УК Украины),

– отметили правоохранители.

В настоящее время врач содержится под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,6 миллиона гривен. Все обстоятельства выясняются в ходе досудебного расследования. Также будет дана оценка действиям шести других врачей.

Напомним, правоохранители раскрывают различные схемы уклонения от службы. Так, в августе за такие преступления задержали 13 организаторов, которые оценивали свои услуги от 2,5 до 30 тысяч долларов.

Среди схем: фиктивные медицинские диагнозы, нелегальное пересечение границы, поддельное увольнение со службы и оформление опекунства.

А в Киеве задержан адвокат, который за деньги обещал военнообязанным мужчинам освобождение от мобилизации путем фиктивного оформления на критически важные предприятия.