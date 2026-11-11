Фальшиві документи для отримання відстрочки: ДБР підозрює групу медиків у злочині

Зловмисники виготовляли довідки про фальшиві діагнози / Фото ДБР
На Одещині група медиків "продавала" фейкові інвалідності, аби чоловіки могли отримати звільнення від мобілізації. Такі послуги лікарів коштували 8 тисяч доларів.
Медики продавали фіктивні довідки для ухилення від мобілізації
Медичні працівники з Одеської області вигадували діагнози чоловікам призовного віку, підробляли їхні аналізи та робили необхідні документи без фактичного огляду пацієнтів. Таким чином військовозобов'язаним чоловікам обіцяли оформити інвалідність. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань.
Визначено, що організатором схеми був лікар, який працював у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. Разом з ним фіктивні довідки робили 6 лікарів різних спеціальностей.
Організатор мав знайти чоловіків, які б хотіли купити "звільнення від мобілізації", а вже його спільники робили основну роботу.
Сімейна лікарка створювала в електронній системі направлення на обстеження навіть для чоловіків, із якими не мала підписаних декларацій. Щоб підтвердити вигадані хвороби, медики підмінювали біологічні зразки здорових чоловіків та фальсифікували результати лабораторних досліджень
Медики також визначали неправдиві діагнози на основі підроблених висновків комп’ютерної томографії тазових і кульшових суглобів. Замовникам приписували "асептичний некроз" та "артроз". Фактично жодних обстежень чоловіки не проходили.
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Організатор обіцяв, що з такими діагнозами "замовникам" можуть надати 3 групу інвалідності, через яку вони б мали право на відстрочку від мобілізації.
Затримати головного в цій оборудці вдалося 5 листопада. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (частина 3 статті 369-2 КК України)
Наразі лікаря утримують під вартою з можливістю внесення застави, розміром 1,6 мільйона гривень. Усі обставини з'ясовують під час досудового розслідування. Також буде надано оцінку діям 6 інших лікарів.
Нагадаємо, правоохоронці викривають різні схеми ухилення від служби. Так у серпні за такі злочини затримали 13 організаторів, які оцінювали свої послуги від 2,5 до 30 тисяч доларів.
Серед схем: фіктивні медичні діагнози, нелегальний перетин кордону, фальшиве звільнення зі служби та оформлення опікунства.
А в Києві затримано адвоката, який за гроші обіцяв військовозобов'язаним чоловікам звільнення від мобілізації шляхом фіктивного оформлення на критичні підприємства.
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