Фальшиві документи для отримання відстрочки: ДБР підозрює групу медиків у злочині

Медики продавали фіктивні довідки для ухилення від мобілізації

Медичні працівники з Одеської області вигадували діагнози чоловікам призовного віку, підробляли їхні аналізи та робили необхідні документи без фактичного огляду пацієнтів. Таким чином військовозобов'язаним чоловікам обіцяли оформити інвалідність. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань.

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Визначено, що організатором схеми був лікар, який працював у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. Разом з ним фіктивні довідки робили 6 лікарів різних спеціальностей.

Організатор мав знайти чоловіків, які б хотіли купити "звільнення від мобілізації", а вже його спільники робили основну роботу.

Сімейна лікарка створювала в електронній системі направлення на обстеження навіть для чоловіків, із якими не мала підписаних декларацій. Щоб підтвердити вигадані хвороби, медики підмінювали біологічні зразки здорових чоловіків та фальсифікували результати лабораторних досліджень– йдеться в повідомленні.

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Медики також визначали неправдиві діагнози на основі підроблених висновків комп’ютерної томографії тазових і кульшових суглобів. Замовникам приписували "асептичний некроз" та "артроз". Фактично жодних обстежень чоловіки не проходили.

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Організатор обіцяв, що з такими діагнозами "замовникам" можуть надати 3 групу інвалідності, через яку вони б мали право на відстрочку від мобілізації.

Затримати головного в цій оборудці вдалося 5 листопада. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (частина 3 статті 369-2 КК України)– зазначили правоохоронці.

Наразі лікаря утримують під вартою з можливістю внесення застави, розміром 1,6 мільйона гривень. Усі обставини з'ясовують під час досудового розслідування. Також буде надано оцінку діям 6 інших лікарів.

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Нагадаємо, правоохоронці викривають різні схеми ухилення від служби. Так у серпні за такі злочини затримали 13 організаторів, які оцінювали свої послуги від 2,5 до 30 тисяч доларів.

Серед схем: фіктивні медичні діагнози, нелегальний перетин кордону, фальшиве звільнення зі служби та оформлення опікунства.

А в Києві затримано адвоката, який за гроші обіцяв військовозобов'язаним чоловікам звільнення від мобілізації шляхом фіктивного оформлення на критичні підприємства.