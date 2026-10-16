Громадяни вигадали різні способи ухилення від мобілізації

Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації за допомогою різних способів. Організаторів оборудок затримали в різних областях. Усього в злочині підозрюються 12 громадян. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Трьох ділків затримали в столиці України. Вони брали гроші з "клієнтів" і за допомогою знайомих лікарів робили фіктивні довідки про інвалідність. Співпрацюючи з організаторами схеми, медики підробляли історії хвороб, результати обстежень і документи про стаціонарне лікування замовників.

Правоохоронці затримали організаторів злочину "на гарячому" під час отримання грошей за фейкову виписку зі шкірно-венерологічного відділення,

– йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі несправжні діагнози людям "продавали" лікар-травматолог, завідувач реабілітаційного відділення та начальник рентген-кабінету. Сам організатор переховується за кордоном. Він координував лікарів і безпосередньо займався пошуком "клієнтів". Йому повідомили про підозру поки що заочно.

Троє ділків із Вінницької області організували схему нелегального перетину кордону. Вони допомагали чоловікам призовного віку виїхати з України, власним транспортом доставляючи їх до прикордоння. Перетинати кордон українці мали через річку.

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У Херсоні військовим, які здійснили самовільне залишення частини, допомагав таксист. Він перевозив їх поза блокпостами. Затримати чоловіка вдалося на Одещині, де він показував пасажирам "обхідний" шлях втечі до Євросоюзу.

На Сумщині підозру отримали жителі Шостки, які адміністрували телеграм-канал й передавали дані про маршрут руху представників ТЦК та поліції у прикордонному районі.

Цю інформацію фігуранти отримували від учасників спільноти, а потім публікували її з уточненими адресами та закликами до ухилення від призову,

– написали правоохоронці.

Затримані отримали підозри через:

можливе перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб або за попередньою змовою групою осіб;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

зловживання впливом;

пособництво у дезертирстві, вчинене в умовах воєнного стану.

За інформацією від СБУ, громадянам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримано організаторів незаконних схем / Фото СБУ

Різні посадовці – одна мета

Нагадаємо, нещодавно одного з київських адвокатів затримали через обіцянки щодо бронювання за гроші. Він знаходив чоловіків призовного віку, яких нібито міг оформити на критично важливому підприємстві. Для них це була можливість швидко, але незаконно отримати бронювання. Організатора схеми затримали під час передачі грошей за "послугу".

А патрульний з Кривого Рогу організував незаконний перетин кордону України для військовозобов'язаних чоловіків, які йому мали заплатити 7 тисяч доларів. Він пропонував маршрут через Білорусь до Польщі. Правоохоронця затримано, йому загрожує до 9 років ув'язнення.