Документы на недвижимость утеряны: почему их нужно восстановить как можно скорее

Если человек по каким-либо причинам утратил документы, подтверждающие право собственности на имущество, то существуют и другие способы доказать факт владения. Если данные об имуществе содержатся в специальном государственном реестре, то владелец может им распоряжаться –: продавать, дарить или передавать по наследству.

Факт регистрации – это юридическое доказательство права собственности

Утеря оригинала свидетельства о праве собственности или каких-либо договоров не является проблемой, если имущество зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Реестр считается основным источником информации для нотариуса и государственного регистратора. Как рассказала в комментарии 24 Канала управляющий партнер Адвокатского объединения DoctorLaw и заслуженный юрист Украины Екатерина Чехунова, сведения всегда можно подтвердить выпиской из реестра.

То есть если нотариус или государственный регистратор совершает какие-либо правовые действия, то он обязательно проверяет данные в реестре. Только на основании выписки из реестра, даже без бумажного свидетельства или договора, специалист может заключить сделку. Эксперт отмечает, что выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно заказать онлайн через портал "Дия", в ЦПАУ или у нотариуса.

Однако если действия с имуществом не совершались после 1 января 2013 года, то ситуация сложнее. По словам Екатерины Чехуновой, до этой даты учет недвижимости велся по другим правилам, а сведения о соответствующих объектах не всегда были перенесены в современный электронный реестр. Это означает, что право собственности, не зарегистрированное в Реестре, не позволит получить соответствующую выписку.

Екатерина Чехунова Управляющий партнер АО "DoctorLaw", заслуженный юрист Украины Важно: уничтожение бумажных документов не прекращает права собственности на имущество, согласно статье 41 Конституции Украины и статье 321 Гражданского кодекса. Но отсутствие сведений в ГРРП затрудняет юридические операции и делает невозможным получение государственной компенсации, в частности по программе "еВосстановление". То есть право сохраняется, а возможность им воспользоваться – нет, пока документы не будут восстановлены.

Способы подтверждения права собственности

Екатерина Чехунова рассказала, что существует несколько способов восстановления своих прав, в зависимости от того, когда и как они возникли.

Если имущество регистрировалось после 1 января 2013 года, то достаточно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу за выпиской из реестра ДРРП;

если до этой даты не совершались правовые сделки и право собственности не было внесено в ГРРП – необходимо обратиться в орган, учреждение или к должностному лицу, первоначально выдавшему оригинал правоустанавливающего документа, для выдачи его дубликата.

Городские советы, поселковые советы, сельские советы или их правопреемники могут оформить дубликат, если документ выдавался исполнительным комитетом или местным советом.

Нотариусы или государственные нотариальные архивы могут выдавать дубликаты, если право собственности оформлялось по договору купли-продажи, дарения или по свидетельству о праве на наследство;

Обращаться в суд следует, если орган, выдавший документ, ликвидирован, архивные дела уничтожены или они остались на временно оккупированной территории. То есть когда получить дубликат другим способом невозможно.

Закон не устанавливает обязательного срока для восстановления утраченных документов. Однако откладывать восстановление рискованно,

– уточнила адвокат.

Она добавляет, что отсутствие оригиналов документов в некоторых случаях может затруднить не только продажу недвижимости, но и другие юридически важные действия, в частности:

получение государственной компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в рамках программы "еВосстановление";

оформление наследства;

использование имущества в качестве залога или ипотеки для получения кредита;

страхование недвижимости;

защиту имущества в судебном споре от претензий третьих лиц или самовольного завладения.

Более того, восстановить документы лучше как можно скорее, так как со временем процедура восстановления документа может значительно усложниться. По словам Екатерины Чехуновой, орган или учреждение, выдавшее документ, могут прекратить деятельность, реорганизоваться или быть ликвидированы, а соответствующие архивные материалы могут быть в любой момент уничтожены в результате военных действий. Тогда получить дубликат административным путем станет невозможно, и для подтверждения права собственности или установления соответствующего юридического факта придется обращаться в суд, что может занять не один месяц.

Поэтому эксперт дала важный совет: даже если продавать жилье в ближайшее время не планируете, восстановить документы лучше заранее. Что дольше откладывать, то больше рисков возникает для последующего подтверждения права собственности, в частности из-за возможной утраты архивных материалов, свидетелей и других доказательств.

Напомним, выписка из Государственного реестра вещных прав позволяет продать, подарить или передать по наследству недвижимость. Даже для наследников потеря документов не означает отсутствия права на жилье.