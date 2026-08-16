Факт реєстрації – це юридичний доказ права власності

Втрата оригіналу свідоцтва про право власності або будь-яких договорів не є проблемою, коли майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Реєстр вважається основним джерелом інформації для нотаріуса і державного реєстратора. Як розповіла в коментарі 24 Каналу керівний партнер Адвокатського об'єднання DoctorLaw і заслужений юрист України Катерина Чехунова, відомості завжди можна підтвердити витягом з реєстру.

Тобто якщо нотаріус або державний реєстратор вчиняє будь-які правочини, то він обов'язково перевіряє дані в реєстрі. Лише на підставі витягу з реєстру, навіть без паперового свідоцтва чи договору фахівець може здійснити угоду. Експертка каже, що витяг з ДРРП замовляється онлайн через портал Дія або через ЦНАП, чи в нотаріуса.

Проте якщо дії з майном не вчинялися після 1 січня 2013 року, то ситуація складніша. За словами Катерини Чехунової, до цієї дати облік нерухомості вівся за іншими правилами, а відомості про відповідні об'єкти не завжди були перенесені до сучасного електронного реєстру. Це означає, що незареєстроване в Реєстрі право власності не дозволятиме отримувати відповідний витяг.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Катерина Чехунова Керівний партнер АО DoctorLaw, заслужений юрист України Важливо: знищення паперових документів не припиняє права власності на майно, згідно зі статтею 41 Конституції України та статтею 321 Цивільного кодексу. Але відсутність відомостей у ДРРП ускладнює юридичні операції та унеможливлює отримання державної компенсації, зокрема за програмою "єВідновлення". Тобто право лишається, а можливість ним скористатися – ні, поки документи не будуть відновлені.

Шляхи для підтвердження права власності

Катерина Чехунова розповіла, що існує кілька способів для відновлення своїх прав, залежно від того, коли і як воно виникло.

У випадку, коли майно реєструвалося після 1 січня 2013 року, то достатньо звернутися до ЦНАПу чи нотаріуса за витягом з реєстру ДРРП;

Якщо до цієї дати не здійснювалися правочини й право власності не було внесено до ДРРП – необхідно звернутися до органу, установи або посадової особи, яка первинно видала оригінал правовстановлювального документа для видачі його дублікату.

Міські, селищні, сільські ради або їхні правонаступники можуть сформувати дублікат, якщо документ видавався виконавчим комітетом або місцевою радою.

Нотаріуси чи державні нотаріальні архіви можуть видавати дублікати, якщо право власності оформлювалося за договором купівлі-продажу, дарування або за свідоцтвом про право на спадщину;

Звертатися до суду варто, якщо орган, який видав документ, ліквідовано, архівні справи знищено або вони залишилися на тимчасово окупованій території. Тобто коли отримати дублікат іншим способом неможливо.

Закон не встановлює обов'язкового строку для відновлення втрачених документів. Однак з практичного погляду відкладати відновлення ризиковано,

– уточнила адвокат.

Вона додає, що відсутність оригіналів документів у деяких випадках може ускладнити не лише продаж нерухомості, а й інші юридично важливі дії, зокрема:

отримання державної компенсації за пошкоджене або знищене житло в межах програми "єВідновлення";

оформлення спадщини;

використання майна як застави чи іпотеки для отримання кредиту;

страхування нерухомості;

захист майна в судовому спорі від претензій третіх осіб чи самовільного заволодіння.

Ба більше, відновити документи краще якнайшвидше, бо з часом процедура відновлення документа може значно ускладнитися. За словами Катерини Чехунової, орган або установа, які його видали, можуть припинити діяльність, реорганізуватися, чи ліквідуватися, а відповідні архівні матеріали можуть бути в будь-який момент знищені внаслідок воєнних дій. Тоді отримати дублікат адміністративним шляхом стане неможливо, і для підтвердження права власності або встановлення відповідного юридичного факту доведеться звертатися до суду, що може забрати не один місяць часу.

Тому експертка дала важливу пораду: навіть якщо продавати житло найближчим часом не плануєте, відновити документи краще заздалегідь. Що довше зволікати, то більше ризиків виникає для подальшого підтвердження права власності, зокрема через можливу втрату архівних матеріалів, свідків та інших доказів.

Нагадаємо, витяг з Державного реєстру речових прав, дозволяє продати, подарувати або передати у спадщину нерухомість. Навіть для спадкоємців втрата документів не означає відсутності права на житло.