Правочини з житлом: чи обов'язково мати оригінали документів

Через втрату документів людина автоматично не втрачає право власності. Навіть продавати, передавати у спадщину чи подарувати нерухомість можна без оригіналів паперових документів. Більше про це розповіла керівний партнер Адвокатського об'єднання DoctorLaw і заслужений юрист України Катерина Чехунова.

За словами експерта, головною умовою для таких правочинів є реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав. Завдяки цьому нотаріус під час посвідчення правочину може знайти відповідні дані та не вимагати в клієнта паперовий оригінал документа про право власності.

Катерина Чехунова Керівний партнер Адвокатського об'єднання DoctorLaw, заслужений юрист України Аналогічний підхід застосовується і при спадкуванні: нотаріус, відкриваючи спадкову справу, встановлює належність майна спадкодавцю за даними реєстру, а втрата спадкодавцем документів за життя не позбавляє спадкоємців права успадкувати нерухомість.

Інша ситуація виникає, коли право власності взагалі не зареєстроване в Державному реєстрі. Тоді самого лише твердження особи про належність їй майна недостатньо. У такому випадку людина має відновити або отримати дублікат чи копію правовстановлювального документа. За наявності варто звернутися до державного реєстратора для проведення реєстрації права власності. Лише після цього можна буде розпоряджатися майном.

Що потрібно для отримання дубліката документів

Нагадаємо, раніше Катерина Чехунова розповідала, що для отримання дублікатів документів варто звернутися до нотаріуса, який посвідчував угоду. Також їх можна вимагати в архіві Бюро технічної інвентаризації, в місцевій раді, чи суді.

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Заяву до нотаріуса щодо отримання копії документів мають право подати особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія. На паперах має стояти позначка "дублікат", а також підпис і печатка відповідальної особи.