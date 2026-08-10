Дублікат документів має законну силу

Фахівці кажуть, що втрачений або зіпсований документ, який раніше засвідчив нотаріус, можна отримати знову. Адже дані зберігаються й нотаріус, який вчиняв дії з документом, може зробити його дублікат. Про це в коментарі 24 Каналу повідомила керівний партнер Адвокатського об'єднання DoctorLaw і заслужений юрист України Катерина Чехунова.

Нині деякі нотаріуси або ж припинили діяльність через війну, або зареєстрували контори в інших областях. Тому дані фахівця та місце його роботи можна перевірити в переліку від Нотаріальної палати України, або скористатися спеціальним телеграм-ботом @NotariusUaChatBot.

Для того, аби отримати дублікат документа, що був посвідчений й виданий нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування від громадян потрібна письмова заява.

Катерина Чехунова Керівний партнер АО DoctorLaw, заслужений юрист України Заяву подають особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування.

Фахівець повинен видати копію документа з архіву. На ньому буде відмітка "дублікат", печатка та підпис нотаріуса. Цей документ має законну силу й може використовуватися для правочинів.

У кожному випадку необхідно з’ясувати місце зберігання нотаріальних документів чи архівів.

Варто зазначити: якщо вам відомо, що саме ваш нотаріус припинив діяльність, то звертатися варто до Державного нотаріального архіву тієї області, де він працював.

Нагадаємо, втрата документів на нерухомість фактично не означає, що власник більше не має на неї права. В Україні діє система державної реєстрації речових прав.

Документи можна відновити через отримання дубліката, нового примірника або завіреної копії, а в разі неможливості – через судове визнання права власності.