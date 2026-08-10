Дубликат документов имеет юридическую силу

Специалисты отмечают, что утраченный или испорченный документ, ранее заверенный нотариусом, можно получить заново. Ведь данные хранятся, и нотариус, который оформлял документ, может выдать его дубликат. Об этом в комментарии 24 Канала сообщила управляющий партнер Адвокатского объединения DoctorLaw и заслуженный юрист Украины Екатерина Чехунова.

В настоящее время некоторые нотариусы либо прекратили деятельность из-за войны, либо зарегистрировали конторы в других областях. Поэтому данные специалиста и место его работы можно проверить в списке Нотариальной палаты Украины или воспользоваться специальным Telegram-ботом @NotariusUaChatBot.

Для получения дубликата документа, заверенного и выданного нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, от граждан требуется письменное заявление.

Екатерина Чехунова Управляющий партнер АО "DoctorLaw", заслуженный юрист Украины Заявление подают лица, по поручению которых или в отношении которых было совершено нотариальное действие нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления.

Специалист должен выдать копию документа из архива. На ней будет отметка "дубликат", печать и подпись нотариуса. Этот документ имеет юридическую силу и может использоваться для совершения правовых сделок.

В каждом случае необходимо выяснить место хранения нотариальных документов или архивов.

Стоит отметить: если вам известно, что именно ваш нотариус прекратил деятельность, то обращаться следует в Государственный нотариальный архив той области, где он работал.

Напомним, что утрата документов на недвижимость фактически не означает, что владелец больше не имеет на нее права. В Украине действует система государственной регистрации вещных прав.

Документы можно восстановить путем получения дубликата, нового экземпляра или заверенной копии, а в случае невозможности – путем судебного признания права собственности.