Исправлена юридическая ошибка о "розыске": украинцы могут заметить новую отметку в Резерв+

У некоторых пользователей Резерв+ появилась отметка о наличии информации о обращении ТЦК в полицию. Это своеобразная замена так называемого "розыска ТЦК", который фактически является незаконным.

Новая отметка в "Резерв+"

Ранее граждане, которых ТЦК не смог вызвать для уточнения данных, получали отметку "Вы в розыске". Но территориальный центр не может проводить такие действия. Полномочия на розыск подозреваемого в правонарушении имеют только представители Национальной полиции. Об этом рассказал адвокат Олег Паньчак.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, что к правоохранительным органам должен обратиться руководитель ТЦК и СП с просьбой провести административное задержание лица, нарушившего воинский учет.

Адвокат пояснил, что с юридической точки зрения сообщение о "розыске ТЦК" – неправомерно, а вот о передаче информации в Нацполицию – вполне правильно.

Также такого понятия, как "розыск ТЦК", не существует. И если вы нарушаете правила воинского учета и у вас появилась такая отметка, то это юридически правильно. Эту отметку можно снять либо путем уплаты штрафа, либо путем обжалования данного нарушения,

– отметил Олег Паньчак.



В "Резерв+" теперь нет статуса "В розыске" / Скриншот

Военнообязанным следует различать юридические полномочия органов и не воспринимать любые сообщения о "розыске" как официальное решение правоохранительных органов. Именно понимание права и процедуры поможет избежать излишней паники и своевременно защитить свои интересы.

Напомним, человек может проверить, разыскивает ли его полиция за нарушение правил воинского учета, непосредственно в приложении. Также выяснить основания можно, обратившись в ТЦК или подав адвокатский запрос.

Основанием для "розыска" чаще всего становятся неявка по повестке, не обновление военно-учетных данных, непрохождение военно-врачебной комиссии или другие нарушения требований законодательства.

Юристы советуют не игнорировать проблему. Прежде всего нужно установить причину появления статуса, получить соответствующие документы и выяснить, не произошла ли техническая ошибка. Если нарушение действительно имело место, его можно урегулировать – например, уплатить административный штраф или выполнить требования военного учета.