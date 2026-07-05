Не только право собственности: какие документы нужно требовать перед покупкой квартиры

Никакая устная договоренность не защитит от неприятностей при покупке квартиры. Поэтому, прежде чем платить за жилье, специалисты советуют тщательно проверить документы на него.

Какие документы следует проверить

Перед оформлением договора купли-продажи покупатель в первую очередь должен убедиться, что продавец действительно является владельцем квартиры, рассказывает АН "Маяк".

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Для этого нужно получить документ, подтверждающий право собственности, а также выписку из Государственного реестра вещных прав. Именно в реестре можно проверить, кто является действующим собственником, как он получил жилье и нет ли на квартиру арестов, ипотеки или судебных споров.

Помимо документов о праве собственности, необходимо проверить:

технический паспорт квартиры;

документ, на основании которого продавец приобрел право собственности (договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о наследстве, решение суда и т. д.);

справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги;

справку о лицах, зарегистрированных в квартире;

согласие совладельцев, если жилье находится в совместной собственности;

разрешение органов опеки и попечительства, если среди собственников или зарегистрированных лиц есть несовершеннолетние дети.

Особое внимание специалисты советуют обратить на лиц, зарегистрированных в квартире. Если к моменту продажи дети, недееспособные лица, военнослужащие или временно отсутствующие граждане не были выписаны из жилья, новому владельцу придется решать этот вопрос уже через суд.

Фото: Какие документы проверить перед покупкой квартиры / 24 Канал

Что еще нужно проверить, кроме документов

Не менее важно проверить и самого продавца. Юристы рекомендуют ознакомиться с открытыми судебными реестрами, чтобы выяснить, не участвует ли он в судебных процессах, нет ли у него исполнительных производств или других обстоятельств, которые могут повлиять на законность сделки.

Вдвойне бдительнее следует быть тем, кто покупает квартиру по доверенности. Хотя украинское законодательство разрешает заключать такие сделки, именно их любят мошенники.

Перед подписанием договора необходимо убедиться:

доверенность действительна;

владелец не отозвал доверенность;

она действительно предоставляет представителю право заключать договор купли-продажи.

Специалисты Министерства юстиции подчеркивают, что договор купли-продажи квартиры должен быть обязательно заверен нотариусом.

Кроме того, стоит помнить, что покупка жилья часто сопряжена с расходами, о которых знают не все покупатели. В частности, именно покупатель уплачивает пенсионный сбор в размере 1% от стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи.