Фиктивные справки продавали за тысячи долларов: суд отправил участника схемы за решетку

В Полтаве дельца осудили за сотрудничество по продаже фиктивных справок МСЭК. Эти документы позволяли военнообязанным получать отсрочки.

Что известно о схеме продажи фиктивных справок МСЭК в Полтаве?

В течение нескольких лет 53-летний мужчина участвовал в схемах, которые позволяли уклоняться от мобилизации. Полтавчанину сначала назначили условное наказание, но позже суд пересмотрел дело и назначил заключение. Об этом говорится в материалах дела.

Это уже вторая судимость мужчины. Впервые за содействие в изготовлении фиктивных справок он получил наказание в феврале 2021 года. Мужчина фактически помогал мужчинам уклоняться от службы, за что должен был заплатить штраф в размере 34 тысячи гривен. Тогда дело квалифицировали как мошенничество.

В декабре 2025 года мужчину обвинили в препятствовании деятельности ВСУ и в подделке документов. Согласно санкциям статьи 114-1 и статьи 358 Уголовного кодекса Украины делец получил условное наказание. Однако защитники мужчины уверяли, что он, чтобы избежать наказания, готов перечислить 1,5 тысячи долларов на нужды ВСУ.

Следствие установило, что в 2025 году полтавчанин организовал схему получения оснований, которые бы позволяли оформить отсрочку от призыва. Он с сообщниками изготавливал медицинские документы, после чего данные вносились в государственные реестры. Заказчики таким образом оформляли освобождение от мобилизации.

К слову, за свои "услуги" мужчина брал четыре тысячи долларов. Для схемы использовались фиктивные врачебные бланки, куда вносилась информация о состоянии здоровья. Мужчина непосредственно не изготавливал выводы, а был посредником – собирал документы и деньги и отдал их лицам, которые и готовили документы.

Обвиняемый признал вину и просил о нежестком наказании. Сначала суд назначил условное наказание, но полтавчанин не выполнил главное условие: преступление не должно было повториться.

Какой окончательный приговор получил полтавчанин?

В конце марта Полтавский апелляционный суд учел системность действий, препятствование деятельности ВСУ и корыстный мотив мужчины. Апелляция учла, что мужчина раскаялся, обещал перечислить деньги на армию и имеет неудовлетворительное состояние здоровья. Ему назначили реальный, но минимальный срок но минимальный срок заключения на три года.

