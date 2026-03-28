Соответствующий приговор суд вынес 19 июня 2025 года, стало известно из ресурса "Опендатабот".

Что решил суд в отношении женщины, которая препятствовала мобилизации?

Как установили при рассмотрении дела, в 2024 году женщина публиковала в одном из телеграмм-чатов данные о времени и местах проведения мобилизационных мероприятий в Миргороде.

В частности, она сообщала о работе территориальных центров комплектования вблизи железнодорожной станции, а также о передвижении служебного транспорта.

Следствие считает, что такие действия помогали военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и снижали эффективность мобилизации. В суде отметили, что это создавало угрозу для выполнения задач по комплектованию ВСУ в особый период.

В суде женщина полностью признала вину и заключила соглашение со стороной обвинения. Среди смягчающих обстоятельств суд учел искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и наличие несовершеннолетнего ребенка.

В то же время отягчающим обстоятельством назвали совершение преступления во время военного положения.

Суд также постановил конфисковать мобильный телефон, с которого распространяли информацию. Кроме того, осужденную обязали уплатить 2 000 гривен процессуальных издержек.

Приговор мог быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

