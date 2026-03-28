Відповідний вирок суд ухвалив 19 червня 2025 року, стало відомо з ресурсу "Опендатабот".

Що вирішив суд стосовно жінки, яка перешкоджала мобілізації?

Як встановили під час розгляду справи, у 2024 році жінка публікувала в одному з телеграм-чатів дані про час і місця проведення мобілізаційних заходів у Миргороді.

Зокрема, вона повідомляла про роботу територіальних центрів комплектування поблизу залізничної станції, а також про пересування службового транспорту.

Слідство вважає, що такі дії допомагали військовозобов'язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та знижували ефективність мобілізації. У суді наголосили, що це створювало загрозу для виконання завдань із комплектування ЗСУ в особливий період.

У суді жінка повністю визнала провину та уклала угоду зі стороною обвинувачення. Серед пом'якшувальних обставин суд врахував щире каяття, співпрацю зі слідством і наявність неповнолітньої дитини.

Водночас обтяжувальною обставиною назвали вчинення злочину під час воєнного стану.

Суд також постановив конфіскувати мобільний телефон, з якого поширювали інформацію. Крім того, засуджену зобов'язали сплатити 2 000 гривень процесуальних витрат.

Вирок міг бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

