Про це у короткому інтерв'ю для "Телеграф" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Які зміни у мобілізації можуть відбутись у квітні?

Народний обранець повідомив, що Міноборони та Офіс президента вже опрацьовують пропозиції щодо зменшення конфліктів між цивільними та військовослужбовцями ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Крім того, зміни мають на меті зняти з представників територіальних центрів комплектування звинувачення у порушенні прав людини.

Вже у квітні мають з'явитись перші напрацювання – далі їх передадуть на детальний розгляд.

Нововведення стосуватимуться й справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Маються на увазі ситуації, коли у деяких громадах, зокрема у селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді які у великих містах, наприклад Києві, цього не спостерігається.

Веніславський підкреслив, що цю різницю гостро відчувають бійці після повернення з фронту на лікування. За їхніми словами, це створює відчуття "двох реальностей": одна – воєнна, інша – тилова із більш спокійним життям та меншою залученістю до оборони.

Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним,

– підсумував депутат.

Важливо! Міноборони анонсувало комплексну реформу, яка передбачає зміни для чинних військових, вирішення проблеми СЗЧ та процесу мобілізації.

