Про це у короткому інтерв'ю для "Телеграф" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Які зміни у мобілізації можуть відбутись у квітні?
Народний обранець повідомив, що Міноборони та Офіс президента вже опрацьовують пропозиції щодо зменшення конфліктів між цивільними та військовослужбовцями ТЦК під час мобілізаційних заходів.
Крім того, зміни мають на меті зняти з представників територіальних центрів комплектування звинувачення у порушенні прав людини.
Вже у квітні мають з'явитись перші напрацювання – далі їх передадуть на детальний розгляд.
Нововведення стосуватимуться й справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Маються на увазі ситуації, коли у деяких громадах, зокрема у селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді які у великих містах, наприклад Києві, цього не спостерігається.
Веніславський підкреслив, що цю різницю гостро відчувають бійці після повернення з фронту на лікування. За їхніми словами, це створює відчуття "двох реальностей": одна – воєнна, інша – тилова із більш спокійним життям та меншою залученістю до оборони.
Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним,
– підсумував депутат.
Важливо! Міноборони анонсувало комплексну реформу, яка передбачає зміни для чинних військових, вирішення проблеми СЗЧ та процесу мобілізації.
Що відомо про останні новини мобілізації?
Хлопці, які народились у 2009 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня 2026 року. Це можна зробити у застосунку Резерв+ або ж особисто звернутись до ТЦК та СП за місцем проживання. Якщо цього не зробити – загрожуватиме штраф.
Міністр Михайло Федоров зауважив, що реформа Міноборони стосуватиметься й штурмовиків та піхотинців. Зміни передбачають окремі підходи до військових, встановлення термінів служби та грошового забезпечення.
Нових правил у мобілізації в квітні 2026 року очікувати не варто, втім контроль за військовозобов'язаними стане жорсткішим. Чоловіків призовного віку перевірятимуть ретельніше – в країні активно діятиме система електронного обліку. Крім того, буде запроваджено електронні повідомлення про повістки та автоматичну військово-облікову реєстрацію.