Что известно о схеме продажи фиктивных справок МСЭК в Полтаве?
В течение нескольких лет 53-летний мужчина участвовал в схемах, которые позволяли уклоняться от мобилизации. Полтавчанину сначала назначили условное наказание, но позже суд пересмотрел дело и назначил заключение. Об этом говорится в материалах дела.
Это уже вторая судимость мужчины. Впервые за содействие в изготовлении фиктивных справок он получил наказание в феврале 2021 года. Мужчина фактически помогал мужчинам уклоняться от службы, за что должен был заплатить штраф в размере 34 тысячи гривен. Тогда дело квалифицировали как мошенничество.
В декабре 2025 года мужчину обвинили в препятствовании деятельности ВСУ и в подделке документов. Согласно санкциям статьи 114-1 и статьи 358 Уголовного кодекса Украины делец получил условное наказание. Однако защитники мужчины уверяли, что он, чтобы избежать наказания, готов перечислить 1,5 тысячи долларов на нужды ВСУ.
Следствие установило, что в 2025 году полтавчанин организовал схему получения оснований, которые бы позволяли оформить отсрочку от призыва. Он с сообщниками изготавливал медицинские документы, после чего данные вносились в государственные реестры. Заказчики таким образом оформляли освобождение от мобилизации.
К слову, за свои "услуги" мужчина брал четыре тысячи долларов. Для схемы использовались фиктивные врачебные бланки, куда вносилась информация о состоянии здоровья. Мужчина непосредственно не изготавливал выводы, а был посредником – собирал документы и деньги и отдал их лицам, которые и готовили документы.
Обвиняемый признал вину и просил о нежестком наказании. Сначала суд назначил условное наказание, но полтавчанин не выполнил главное условие: преступление не должно было повториться.
Какой окончательный приговор получил полтавчанин?
В конце марта Полтавский апелляционный суд учел системность действий, препятствование деятельности ВСУ и корыстный мотив мужчины. Апелляция учла, что мужчина раскаялся, обещал перечислить деньги на армию и имеет неудовлетворительное состояние здоровья. Ему назначили реальный, но минимальный срок но минимальный срок заключения на три года.
Как наказали женщину из Миргорода, которая передавала информацию о перемещении ТЦК?
Украинку осудили за препятствование мобилизации. Она публиковала в Telegram данные о местах и времени работы ТЦК, что помогало военнообязанным избегать мобилизации.
Суд назначил 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Ее действия вредили работе ВСУ и создавали угрозу выполнению мобилизационных задач.
Женщина признала вину и заключила сделку со следствием, что стало смягчающим обстоятельством. Дополнительно суд конфисковал телефон и обязал оплатить около 2 000 гривен расходов.