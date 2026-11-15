Коммунальщики нарушают условия оказания услуг: как составить заявление о перерасчете

Горячая вода поступает в жилье с температурой ниже установленной нормы, либо качество отопления не соответствует требованиям – это может стать основанием для перерасчета платы за коммунальные услуги. Однако не все знают, что делать гражданам, если исполнитель не провел проверку, чтобы человек мог реализовать свое право.

Право на перерасчет человек может требовать через письменное заявление

Человек может требовать компенсации за непредоставление коммунальной услуги в течение определенного периода, либо за его предоставление не в полном объеме и не в соответствии с установленными требованиями. Необходимо сохранять документацию, подтверждающую факт нарушения, период его существования и, при необходимости, результаты проверки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат-партнер "Lawyer HUB" Мария Конрадий.

Однако нередко исполнитель не приходит на проверку. Бывают также случаи, когда он отказывается оформлять акт, или стороны не соглашаются с результатами проверки. Это позволяет потребителю оформить акт-претензию.

Как отметила эксперт, статьи 27 и 28 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" имеют значение для оформления претензий и проверки качества услуг.

Мария Конрадий Адвокат-партнер "Lawyer HUB" В то же время не стоит ограничиваться телефонным звонком в аварийную службу. Устное сообщение может помочь оперативно устранить проблему, но письменные доказательства обращения значительно облегчают дальнейшее обоснование требования о перерасчете.

Для подачи жалобы человек также может обратиться в компетентный орган государственного надзора или контроля, а при наличии правовых оснований – также в суд.

Как может выглядеть заявление о перерасчете

Мария Конрадий рассказала, что после фиксации нарушения потребитель может подать исполнителю письменное заявление о перерасчете стоимости услуги.

В нем необходимо указать период не предоставления или ненадлежащего качества услуги, описать нарушение, сослаться на акт проверки или акт-претензию и сформулировать конкретное требование,

– говорит адвокат.

Оно может выглядеть таким образом:

Заявление о перерасчете стоимости коммунальной услуги

Прошу произвести перерасчет стоимости услуги (название услуги), предоставляемой по адресу: (адрес), за период с (дата) по (дата), в связи с ее непредоставлением, предоставлением не в полном объеме или несоответствием установленным требованиям к качеству.

Факт нарушения подтверждается (актом-претензией, актом проверки, другими доказательствами).

В соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением Кабинета Министров Украины от 6 февраля 2024 года № 127, в части, применимой к соответствующей услуге, прошу произвести надлежащий перерасчет ее стоимости за период нарушения и предоставить письменный ответ с указанием результатов рассмотрения заявления и расчета пересчитанной суммы.

Приложения: копии документов, подтверждающих обстоятельства обращения.

В конце заявитель должен указать дату обращения и поставить подпись.

Важно! Специалист советует подавать заявление в двух экземплярах, если оно подается лично: один передать исполнителю, а на втором попросить поставить отметку о получении. Если обращение направляется по почте, следует сохранить доказательства его отправки и вручения.

Напомним, ранее Мария Конрадий рассказывала, что отказ в пересчете может быть обжалован в суде при условии надлежащего документального подтверждения нарушения условий договора и качества услуг.