Коммунальщики нарушают условия оказания услуг: как составить заявление о перерасчете

Право на перерасчет человек может требовать через письменное заявление

Человек может требовать компенсации за непредоставление коммунальной услуги в течение определенного периода, либо за его предоставление не в полном объеме и не в соответствии с установленными требованиями. Необходимо сохранять документацию, подтверждающую факт нарушения, период его существования и, при необходимости, результаты проверки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат-партнер "Lawyer HUB" Мария Конрадий.

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Однако нередко исполнитель не приходит на проверку. Бывают также случаи, когда он отказывается оформлять акт, или стороны не соглашаются с результатами проверки. Это позволяет потребителю оформить акт-претензию.

Как отметила эксперт, статьи 27 и 28 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" имеют значение для оформления претензий и проверки качества услуг.

Мария Конрадий Адвокат-партнер "Lawyer HUB" В то же время не стоит ограничиваться телефонным звонком в аварийную службу. Устное сообщение может помочь оперативно устранить проблему, но письменные доказательства обращения значительно облегчают дальнейшее обоснование требования о перерасчете.

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Для подачи жалобы человек также может обратиться в компетентный орган государственного надзора или контроля, а при наличии правовых оснований – также в суд.

Как может выглядеть заявление о перерасчете

Мария Конрадий рассказала, что после фиксации нарушения потребитель может подать исполнителю письменное заявление о перерасчете стоимости услуги.

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В нем необходимо указать период не предоставления или ненадлежащего качества услуги, описать нарушение, сослаться на акт проверки или акт-претензию и сформулировать конкретное требование– говорит адвокат.

Оно может выглядеть таким образом:

Заявление о перерасчете стоимости коммунальной услуги

Прошу произвести перерасчет стоимости услуги (название услуги), предоставляемой по адресу: (адрес), за период с (дата) по (дата), в связи с ее непредоставлением, предоставлением не в полном объеме или несоответствием установленным требованиям к качеству.

Факт нарушения подтверждается (актом-претензией, актом проверки, другими доказательствами).

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В соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением Кабинета Министров Украины от 6 февраля 2024 года № 127, в части, применимой к соответствующей услуге, прошу произвести надлежащий перерасчет ее стоимости за период нарушения и предоставить письменный ответ с указанием результатов рассмотрения заявления и расчета пересчитанной суммы.

Приложения: копии документов, подтверждающих обстоятельства обращения.

В конце заявитель должен указать дату обращения и поставить подпись.

Важно! Специалист советует подавать заявление в двух экземплярах, если оно подается лично: один передать исполнителю, а на втором попросить поставить отметку о получении. Если обращение направляется по почте, следует сохранить доказательства его отправки и вручения.

Напомним, ранее Мария Конрадий рассказывала, что отказ в пересчете может быть обжалован в суде при условии надлежащего документального подтверждения нарушения условий договора и качества услуг.