Комунальники порушують умови надання послуг: як скласти заяву на перерахунок

Право на перерахунок людина може вимагати через письмову заяву

Людина може вимагати компенсації через ненадання комунальної послуги протягом певного періоду, чи її надання не в повному обсязі й не за встановленими вимогами. Фіксація факту порушення, періоду його існування та, за потреби, результатів перевірки потрібно зберігати. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат-партнер "Lawyer HUB" Марія Конрадій.

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Але не рідко виконавець не приходить на перевірку. Бувають також випадки, коли він відмовляється оформлювати акт, або сторони не погоджуються з результатами перевірки. Це дозволяє споживачеві оформити акт-претензію.

Як зазначила експертка, статті 27 і 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" мають значення для оформлення претензій та перевірки якості послуг.

Марія Конрадій Адвокат-партнер "Lawyer HUB" Водночас не варто обмежуватися телефонним дзвінком до аварійної служби. Усне повідомлення може допомогти оперативно усунути проблему, але письмові докази звернення значно полегшують подальше обґрунтування вимоги про перерахунок.

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Для подання скарги людина також може звернутися до компетентного органу державного нагляду або контролю, а за наявності правових підстав також до суду.

Який вигляд може мати заява про перерахунок

Марія Конрадій розповіла, що після фіксації порушення споживач може подати виконавцю письмову заяву про перерахунок вартості послуги.

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У ній потрібно зазначити період ненадання або неналежної якості послуги, описати порушення, послатися на акт перевірки чи акт-претензію та сформулювати конкретну вимогу– каже адвокат.

Вона може мати такий вигляд:

Заява про перерахунок вартості комунальної послуги

Прошу провести перерахунок вартості послуги з (назва послуги), що надається за адресою: (адреса), за період з (дата) по (дата), у зв’язку з її ненаданням, наданням не в повному обсязі або невідповідністю встановленим вимогам щодо якості.

Факт порушення підтверджується (актом-претензією, актом перевірки, іншими доказами).

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Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2024 року № 127, у частині, що застосовується до відповідної послуги, прошу здійснити належний перерахунок її вартості за період порушення та надати письмову відповідь із зазначенням результатів розгляду заяви й розрахунку перерахованої суми.

Додатки: копії документів, що підтверджують обставини звернення.

У кінці скаржник має написати дату звернення й поставити підпис.

Важливо! Фахівчиня радить подавати заяву у двох примірниках, якщо вона подається особисто: один передати виконавцю, а на другому попросити поставити відмітку про отримання. Якщо звернення направляється поштою, варто зберегти докази його відправлення та вручення.

Нагадаємо, раніше Марія Конрадій розповідала, що відмова в перерахунку може бути оскаржена в суді, за умови належного документального підтвердження порушення умов договору та якості послуг.