Комунальні послуги – неякісні, а платіжки не змінюються: як домогтися перерахунку

Відмова від перерахунку – підстава для дій споживача

Якщо користувач вирішив звернутися до суду, аби вимагати перерахунку за неякісно надані житлово-комунальні послуги, то таке право він має. Проте за умови ігнорування скарги людина може спочатку направити повторну письмову претензію з посиланням на акт-претензію та відповідні норми законодавства. Також можна звернутися до органу, уповноваженого контролювати дотримання законодавства у відповідній сфері. Вже за необхідності захист порушеного права споживача або відшкодування доведених збитків можна вимагати в судовому порядку. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат-партнер "Lawyer HUB" Марія Конрадій.

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Дійсно, судді уповноважені розглядати справи щодо права користувача на перерахунок. Але в такому випадку недостатньо просто заявити про погану якість послуги. Як говорить експертка, важливо дотриматися передбаченої законом процедури та надати належні докази.

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Марія Конрадій для прикладу розповіла про постанову Верховного Суду від 11 жовтня 2019 року у справі № 367/6563/15-ц. Суд тоді звернув увагу на необхідність дотримання встановленої процедури оформлення акта-претензії. Документ, складений із порушенням вимог законодавства, може бути визнаний неналежним доказом ненадання послуг або їх надання в неповному обсязі.

Марія Конрадій Адвокат-партнер "Lawyer HUB" Цей висновок має практичне значення: споживачу варто не лише фіксувати проблему, а й правильно оформлювати документи. Інакше навіть за наявності реальних недоліків у наданні послуг довести порушення в суді буде складніше.

Фахівчиня додала, що інший важливий аспект полягає в тому, що за статтею 27 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" виконавець має прибути для перевірки у строк, визначений договором, але не пізніше однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

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Якщо виконавець не прибуває у встановлений строк або безпідставно відмовляється підписати акт-претензію, закон передбачає можливість його оформлення споживачем за участю не менш як двох інших споживачів відповідної послуги з подальшим надсиланням виконавцю рекомендованим листом.

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Виконавець повинен протягом п’яти робочих днів розглянути претензію або надати обґрунтовану письмову відмову. Якщо відповіді немає у встановлений строк, претензія вважається визнаною виконавцем– сказала адвокатка.

Марія Конрадій підсумувала, що судова практика не заперечує права споживача на перерахунок, але наголошує на важливості належного документального підтвердження порушення.

До чого тут практика Європейського суду з прав людини

Експертка також додала, що право на належне надання комунальних послуг можна пов'язувати з правом на повагу до житла. Це гарантують стаття 8 Європейської конвенції з прав людини, а також стаття 1 Першого протоколу до Конвенції щодо захисту майнових прав.

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Важливо! ЄСПЛ не є судом, який безпосередньо розраховує суму перерахунку за воду, опалення чи іншу комунальну послугу. Такі спори насамперед вирішуються на підставі українського законодавства та договору між споживачем і виконавцем.

Як уточнює Марія Конрадій, практика Європейського суду з прав людини може мати значення, якщо порушення виходить за межі звичайного договірного спору та зачіпає гарантовані Конвенцією права. Наприклад, у справах, що стосуються статті 8 Конвенції, Суд оцінює, чи досягло втручання у користування житлом необхідного рівня серйозності та чи виконала держава свої позитивні зобов’язання за конкретних обставин.

Тому посилання на Конвенцію повинно бути обґрунтованим. У звичайній вимозі про перерахунок основними аргументами залишатимуться Закон України "Про житлово-комунальні послуги", відповідний урядовий порядок, умови договору та докази неналежного надання послуги– пояснила експертка.

Нагадаємо, в Україні діє спеціальний порядок перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами, що визначений у постанові Кабінету Міністрів №127.

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Марія Конрадій пояснила, що перед поданням вимоги необхідно визначити, про яку саме послугу йдеться та які правила застосовуються до неї.

Законодавство передбачає процедуру перевірки якості послуг і оформлення акта-претензії. Саме цей документ може стати основним доказом того, що виконавець порушив умови договору або встановлені вимоги до якості послуги.