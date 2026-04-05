Право 24 Юридический гайд Заграничный вдвое дороже: сколько стоит восстановить утраченный паспорт
5 апреля, 16:23
Ирина Гайдук
Основні тези
  • Для восстановления утраченного паспорта нужно обратиться в подразделение Государственной миграционной службы, в ЦНАП или Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".
  • Срок изготовления ID-карты составляет до трех недель (618 гривен), а загранпаспорта – 20 рабочих дней (1147 гривен).

Во время переезда или путешествия документы иногда теряются, а во время войны тем более. Однако украинцы могут восстановить паспорт гражданина и загранпаспорт, соблюдая процедуры, установленные законодательством.

Как восстановить утраченный паспорт?

Об этом 24 Каналу в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказали в Министерстве внутренних дел.

Чтобы восстановить утерянный или уничтоженный паспорт гражданина Украины или заграничный, необходимо обратиться в один из органов по месту, где фактически проживает человек:

  • в подразделение Государственной миграционной службы;
  • в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • или в Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Заметьте, что место жительства человека может не совпадать с местом регистрации, но это не помешает восстановить документы.

Для обновления паспорта необходимо заранее подготовить ряд документов:

  • другие документы, подтверждающие личность, если они есть;
  • паспорт для выезда за границу (даже просроченный);
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • справку о зарегистрированном месте проживания;
  • документы о семейном положении, если есть;
  • и квитанцию об уплате административного сбора или государственной пошлины.

Заявление об утрате или уничтожении паспорта человек заполняет уже непосредственно в подразделении.

Важно! Если человек ранее оформлял биометрический паспорт, все эти документы для восстановления утраченного не нужны.

Сколько стоит восстановить паспорт?

Стоимость восстановления документов зависит от срочности. Новый внутренний паспорт в виде ID-карты обычно изготавливают до трех недель, но могут и за неделю.

Соответственно и цены отличаются:

  • паспорт до 20 рабочих дней будет стоить 618 гривен;
  • за 7 дней – цена возрастает до 988 гривен.

Вместе с тем терять загранпаспорт вдвое дороже. Новый документ обойдется:

  • сроком до 20 рабочих дней – 1 147 гривен;
  • за 7 дней – 1 787 гривен.

Пока же будут изготавливать документ, украинцы могут для идентификации личности пользоваться электронным паспортом в приложении Дія. Он имеет такую же юридическую силу, что и физический документ.

Заметьте! Для украинцев, которые получают паспорт впервые в 14 лет, административная услуга в государственных органах бесплатная, сообщает Государственная миграционная служба. Но сервисные центры ГП "Документ" могут взимать дополнительную оплату за свои услуги.

Что еще нужно знать о замене документов?

  • С 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления отдельных документов. Изменения, в частности, коснулись видов на жительство. Оформление постоянного вида на жительство теперь стоит 1 235 гривен для временного проживания цена повысилась до 1 140 гривен.

  • В то же время правительство работает над упрощением процедур получения некоторых документов. В частности, оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) можно будет онлайн через приложение Дія.

  • Кроме того, действующее законодательство не обязывает граждан обязательно обменивать паспорта старого образца в виде книжечки на современные ID-карты. Такая замена необходима только в случаях потери документа, его повреждения или изменения личных данных владельца.