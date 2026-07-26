За игнорирование повестки могут не только оштрафовать: какие последствия предусмотрены законом
Некоторые украинцы считают, что о повестке из военкомата можно просто забыть без каких-либо последствий. Однако на самом деле неявка расценивается как нарушение законодательства, влекущее за собой административную или уголовную ответственность.
Какие повестки имеют юридическую силу
После получения повестки военнообязанный должен прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный день и время, пояснили в Харьковском ТЦК и СП.
Вызывать украинцев в ТЦК можно несколькими способами. Сегодня одинаковую юридическую силу имеют:
- повестки, сформированные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (с QR-кодом);
- повестки, оформленные на бумажном бланке.
Повестку могут вручить лично , выдать непосредственно в ТЦК и СП или отправить заказным письмом по адресу проживания или зарегистрированному месту жительства.
Что делать, если вы не можете явиться
Если человек получил повестку, но не имеет возможности явиться в указанное время, он должен уведомить ТЦК и СП о причине неявки не позднее чем через три суток после установленной даты.
При этом все причины необходимо подтвердить документами. Закон предусматривает несколько случаев, когда неявка может быть оправданной:
- тяжелая болезнь;
- стихийное бедствие;
- боевые действия или их последствия;
- смерть близкого родственника.
Впрочем, без подтверждения такие причины не будут приняты во внимание.
Какой штраф грозит за неявку
Если военнообязанный проигнорировал повестку без уважительных причин, его могут привлечь к административной ответственности.
За нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.
Кроме того, гражданина могут объявить в розыск.
Если человек систематически игнорирует повестки, ответственность уже может быть уголовной.
Игнорирование боевой повестки – это уклонение от призыва во время мобилизации. За это предусмотрена не административная, а уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет,
– подчеркнули в ТЦК.
Напомним, в настоящее время считается, что человеку все равно известно о вызове в ТЦК, если повестку направили письмом, а почта поставила отметку о невозможности ее получения. Но в Раде хотят изменить этот пункт, чтобы повестка считалась врученной, когда человек получил ее непосредственно "на руки".