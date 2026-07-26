За игнорирование повестки могут не только оштрафовать: какие последствия предусмотрены законом

Некоторые украинцы считают, что о повестке из военкомата можно просто забыть без каких-либо последствий. Однако на самом деле неявка расценивается как нарушение законодательства, влекущее за собой административную или уголовную ответственность.

Какие повестки имеют юридическую силу

После получения повестки военнообязанный должен прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный день и время, пояснили в Харьковском ТЦК и СП.

Вызывать украинцев в ТЦК можно несколькими способами. Сегодня одинаковую юридическую силу имеют:

повестки, сформированные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (с QR-кодом);

повестки, оформленные на бумажном бланке.

Повестку могут вручить лично , выдать непосредственно в ТЦК и СП или отправить заказным письмом по адресу проживания или зарегистрированному месту жительства.

Что делать, если вы не можете явиться

Если человек получил повестку, но не имеет возможности явиться в указанное время, он должен уведомить ТЦК и СП о причине неявки не позднее чем через три суток после установленной даты.

При этом все причины необходимо подтвердить документами. Закон предусматривает несколько случаев, когда неявка может быть оправданной:

тяжелая болезнь;

стихийное бедствие;

боевые действия или их последствия;

смерть близкого родственника.

Впрочем, без подтверждения такие причины не будут приняты во внимание.

Какой штраф грозит за неявку

Если военнообязанный проигнорировал повестку без уважительных причин, его могут привлечь к административной ответственности.

За нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Кроме того, гражданина могут объявить в розыск.

Если человек систематически игнорирует повестки, ответственность уже может быть уголовной.

Игнорирование боевой повестки – это уклонение от призыва во время мобилизации. За это предусмотрена не административная, а уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет,

– подчеркнули в ТЦК.

Напомним, в настоящее время считается, что человеку все равно известно о вызове в ТЦК, если повестку направили письмом, а почта поставила отметку о невозможности ее получения. Но в Раде хотят изменить этот пункт, чтобы повестка считалась врученной, когда человек получил ее непосредственно "на руки".