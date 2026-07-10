Если почта лишь поставила отметку – то повестка не будет считаться полученной

Правило о фактическом получении человеком уведомления от ТЦК хотят вновь ввести в действие. Сейчас считается, что человек все равно знает о вызове, если почта поставила отметку о невозможности получения повестки. Авторы законопроекта №15387 предлагают изменить это правило.

То есть если человек фактически не получил повестку, то ее нельзя считать врученной и штрафовать за игнорирование вызова.

Инициатива предлагает изменить статью 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части мер воздействия на военнообязанного. Главный автор законопроекта, народный депутат Георгий Мазурашу, рассказал, что в настоящее время ТЦК считает повестку врученной в тот день, когда почтовое отделение сообщает о невозможности ее доставки по адресу.

Получается, что человек фактически не получил повестку и, вероятно, даже не знает о ней. А в центре комплектования уже отсчитывают срок, по истечении которого военнообязанному можно выписать штраф за неявку.

Поэтому из закона, по мнению Мазурашу, следует убрать норму об отметке о вручении повестки, когда фактически этого не произошло. По мнению автора, уведомление имеет силу только тогда, когда человек получил его лично. Конечно, если после этого требование было проигнорировано, то тогда уже и должна наступать уголовная ответственность.

Поэтому если изменить нормы закона, убрав странную норму о том, что требование может считаться врученным даже в тех случаях, когда оно на самом деле не было вручено гражданину и он даже не знает об этом требовании, то это только поспособствует укреплению обороноспособности, уменьшению лишних ненужных проблем в армии и в тылу, усилению желания граждан участвовать в мероприятиях по обороне Украины,

– уверяет автор проекта.

Кроме того, инициаторы предлагают не ограничивать тех, кто не может служить из-за своих религиозных или личных убеждений.

Если такой военнообязанный не получил "на руки" требование от ТЦК и ранее писал заявление об отказе от службы по определенным причинам, то ему нельзя ограничивать право на управление транспортным средством во время мобилизации.

К слову, ранее адвокат Роман Кичко рассказывал, что обновление военно-учетных данных через "Резерв+" или ЦНАП не освобождает от обязанности явиться в ТЦК, если человеку поступила повестка. При наличии доказательств ее вручения военнообязанного могут объявить в розыск, а впоследствии – оштрафовать за неявку.

При этом закон не устанавливает ограничения на количество повторных вызовов в ТЦК. Если военнообязанный не выполняет требование о явке, ему могут снова высылать повестки, пока он не явится по вызову. При этом ответственность наступает не за сам факт получения нескольких повесток, а за каждое отдельно зафиксированное нарушение обязанности явиться или уточнить учетные данные.

Количество административных взысканий зависит от количества установленных нарушений, а не от количества отправленных повесток. Если человек длительное время игнорирует постановления о штрафе, это может привести к принудительному взысканию средств в рамках исполнительного производства и другим мерам принудительного исполнения.