Оформление имущества и доверенностей за рубежом: консульства Украины ввели новые правила

Украинские консульства существенно изменили порядок заверения нотариальных документов и сделок с имуществом для граждан за рубежом. Отныне дипломаты будут более тщательно проверять представителей через государственные реестры и запретили заключать имущественные сделки в отношении несовершеннолетних детей через третьих лиц.

Как получить юридические услуги в консульствах Украины

Дипломатические представительства и консульские учреждения Украины теперь работают по измененному регламенту совершения нотариальных действий. Изменения касаются прежде всего сделок с недвижимостью, распоряжения совместными финансами супругов и защиты имущественных прав детей. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Главное изменение для семей заключается в том, что консулы больше не будут принимать к заверению правовые сделки в отношении малолетних детей, если их пытается заключить представитель родителей по доверенности. Все документы от имени несовершеннолетнего должны подписывать исключительно родители, усыновители или опекуны лично.

Если один из родителей принимает решение управление имуществом ребенка за рубежом, он обязан предоставить нотариально заверенное согласие другого родителя. Без этого документа совершить юридические действия не удастся, за исключением четко определенных кризисных обстоятельств.

Нотариально заверенное согласие второго родителя на сделки, касающиеся управления имуществом ребенка, не требуется исключительно в том случае, если он: взят в плен или в заложники, интернирован в нейтральном государстве; пропал без вести при особых обстоятельствах или признан безвестно отсутствующим; проживает отдельно от ребенка в течение не менее шести месяцев подряд и не участвует в его воспитании и содержании; если место его проживания неизвестно,

– говорится в сообщении.

В то же время для оформления бесплатного имущества на имя ребенка правила упростили: если несовершеннолетний бесплатно приобретает в собственность квартиру или другую недвижимость, разрешение органов опеки и попечительства теперь не требуется.

Совместное имущество супругов и проверка через реестры

Существенные ограничения коснулись и семейных пар, которые планируют распоряжаться активами во время пребывания в другой стране. Даже если правоустанавливающий документ на совместное имущество оформлен только на одного из супругов, для любых действий с ним консулу обязательно необходимо предоставить нотариально заверенное согласие партнера.

Кроме того, консулы теперь проводят комплексную проверку доверенностей непосредственно через украинские государственные базы данных.

При удостоверении сделки или совершении иного нотариального действия с участием уполномоченного представителя консул обязательно устанавливает его личность, проверяет гражданскую дееспособность и объем полномочий,

– уточнили в Минюсте.

Само письменное согласие на совершение сделок отныне оформляется по четкому стандарту: с подробным перечнем разрешенных действий, сроком действия, изложенным словами, паспортными данными, налоговым номером и уникальным номером из демографического реестра.

Напомним, с 2027 года украинские консульства за рубежом будут автоматически ставить военнообязанных на учет при обращении за услугами.

Новый механизм в Европе предусматривает, что при отсутствии данных лицо может быть автоматически поставлено на учет и ему может быть выдан электронный военно-учетный документ.