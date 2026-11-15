Оформлення майна й довіреностей за кордоном: консульства України запровадили нові правила

Як отримати юридичні послуги в консульствах України

Дипломатичні представництва та консульські установи України тепер працюють за зміненим регламентом учинення нотаріальних дій. Оновлення стосуються передусім операцій з нерухомістю, розпорядження спільними фінансами подружжя та захисту майнових прав дітей. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

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Головна зміна для родин полягає в тому, що консули більше не прийматимуть для посвідчення правочини щодо малолітніх дітей, якщо їх намагається укласти представник батьків за довіреністю. Усі документи від імені неповнолітнього мають підписувати виключно батьки, усиновлювачі або опікуни особисто.

Якщо один із батьків ухвалює рішення щодо управління майном дитини за кордоном, він зобов'язаний надати нотаріально посвідчену згоду другого. Без цього документа провести юридичні дії не вдасться, за винятком чітко визначених кризових обставин.

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків на правочини щодо управління майном дитини не вимагається виключно у разі, якщо він: захоплений у полон або заручники, інтернований у нейтральні держави; зник безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім; проживає окремо від дитини протягом не менше шести місяців поспіль і не бере участі у її вихованні та утриманні; якщо місце його проживання невідоме– йдеться в повідомленні.

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Водночас для оформлення безкоштовного майна на дитину правила спростили: якщо неповнолітній безоплатно набуває у власність квартиру чи іншу нерухомість, дозвіл органів опіки та піклування тепер не вимагається.

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Спільне майно подружжя та перевірка через реєстри

Суттєві обмеження торкнулися й сімейних пар, які планують розпоряджатися активами під час перебування в іншій країні. Навіть якщоправовстановлювальний документ на спільне майно оформлений лише на одного з подружжя, для будь-яких дій із ним консулу обов'язково треба надати нотаріальну згоду партнера.

Крім того, консули тепер проводять комплексну перевірку довіреностей безпосередньо через українські державні бази даних.

Під час посвідчення правочину або вчинення іншої нотаріальної дії за участю уповноваженого представника консул обов'язково встановлює його особу, перевіряє цивільну дієздатність та обсяг повноважень– уточнили в Мін'юсті.

Сама письмова згода на правочини відтепер оформлюється за чітким стандартом: із детальним переліком дозволених дій, строком дії словами, паспортними даними, податковим номером та унікальним номером із демографічного реєстру.

Нагадаємо, з 2027 року українські консульства за кордоном автоматично ставитимуть військовозобов'язаних на облік при зверненні за послугами.

Новий механізм у Європі передбачає, що за відсутності даних, особу можуть автоматично взяти на облік та видати електронний військово-обліковий документ.