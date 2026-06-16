Для яких правочинів тепер є обов'язковим повноцінне нотаріальне посвідчення?

Раніше для дій над майном вистачало лише засвідченого підпису на заяві, але Мін'юст змінив ці правила і вимагатиме повноцінну згоду, яку посвідчив нотаріус. Про це написали в Офіційному віснику України (випуск № 48).

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Раніше в Міністерстві юстиції пояснювали, що засвідчення справжності підпису – це лише гарантія від нотаріуса, що підпис належить саме тій особі, яка заявляє про свою волю. При цьому уповноважені особи не посвідчують факти, викладені у документі, тобто не відповідають за текст угоди чи заяви. Тепер для визначених випадків потрібне саме посвідчення, тобто нотаріальне затвердження факту.

Тепер звертатися до нотаріуса чи посадової особи консульської установи України потрібно для укладення одним із батьків (усиновлювачів) правочинів щодо майна малолітньої особи. Крім того, посвідчення згоди вимагатиметься і для укладення правочинів неповнолітньою особою щодо її майна.

Важливо! При створенні таких угод згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається, якщо він потрапив у полон, перебуває в заручниках в нейтральній державі чи зник безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім. Також згоду не вимагають в одного з батьків, який проживає окремо від дитини не менше шести місяців поспіль та не бере участі у її вихованні й утриманні або місце його проживання невідоме.

Нотаріальне посвідчення згоди тепер вимагатимуть для укладення одним з подружжя правочинів щодо спільного майна, якщо документ, що посвідчує право власності, оформлений на ім’я одного з них.

Ще одним випадком визначено укладення правочинів про відчуження або заставу, чи іпотеку майна, яке передано за договором управління. Якщо один з подружжя захоче передати майно, що є спільною власністю, під заставу чи в іпотеку, то інший теж має надати посвідчену нотаріусом згоду.

Згода пишеться на спеціальних бланках нотаріальних документів. Виготовляється два примірники – один віддається заявнику, а інший залишається в нотаріуса.

Послуга в державного нотаріуса коштує 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто зараз держмито складає 51 копійку.

Зауважимо, що такі згоди укладаються за принципом незворотності законів. Тобто угоди, які були укладені лише за умови нотаріального засвідчення підпису залишаються чинними.

Що варто знати про правочини зі спільним майном?

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує перенести значну частину сімейних норм до єдиного кодифікованого акта. Автори документа хочуть по-новому врегулювати питання шлюбу, батьківства, опіки та майнових відносин у сім'ї. Водночас окремі положення викликали дискусії серед юристів і громадськості, тому до другого читання документ можуть суттєво доопрацювати.

Зараз діють чіткі правила про те, що коли один із подружжя бере кредит або укладає договір в інтересах сім'ї, а отримані кошти використовуються на спільні потреби, то відповідальність за борг може поширюватися на спільне майно. Якщо ж зобов’язання є особистим і не пов’язане з інтересами родини, то стягнення можуть вчинити лише щодо майна боржника або його частки в спільній власності.