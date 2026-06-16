Для каких сделок теперь требуется полное нотариальное заверение?

Раньше для действий с имуществом достаточно было лишь заверенной подписи на заявлении, но Минюст изменил эти правила и будет требовать полноценное согласие, заверенное нотариусом. Об этом написали в Официальном вестнике Украины (выпуск № 48).

Смотрите также Без лишних начислений: как в Украине хотят обновить правила уплаты неустойки по кредиту

Ранее в Министерстве юстиции объясняли, что удостоверение подлинности подписи – это лишь гарантия от нотариуса, что подпись принадлежит именно тому лицу, которое заявляет о своей воле. При этом уполномоченные лица не удостоверяют факты, изложенные в документе, то есть не отвечают за текст соглашения или заявления. Теперь для определенных случаев требуется именно удостоверение, то есть нотариальное подтверждение факта.

Теперь обращаться к нотариусу или должностному лицу консульского учреждения Украины нужно для заключения одним из родителей (усыновителей) сделок в отношении имущества малолетнего лица. Кроме того, удостоверение согласия потребуется и для заключения сделок несовершеннолетним лицом в отношении его имущества.

Важно! При заключении таких соглашений согласие второго родителя (усыновителя) не требуется, если он попал в плен, находится в заложниках в нейтральном государстве или пропал без вести при особых обстоятельствах либо признан без вести отсутствующим. Также согласие не требуется от одного из родителей, который проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев подряд и не участвует в его воспитании и содержании, либо место его проживания неизвестно.

Нотариальное удостоверение согласия теперь будут требовать для заключения одним из супругов сделок в отношении общего имущества, если документ, удостоверяющий право собственности, оформлен на имя одного из них.

Еще одним случаем определено заключение сделок об отчуждении, залоге или ипотеке имущества, переданного по договору управления. Если один из супругов захочет передать имущество, являющееся совместной собственностью, в залог или в ипотеку, то другой тоже должен предоставить заверенное нотариусом согласие.

Согласие оформляется на специальных бланках нотариальных документов. Изготавливаются два экземпляра – один выдается заявителю, а другой остается у нотариуса.

Услуга у государственного нотариуса стоит 0,03 необлагаемого минимума доходов граждан, то есть сейчас госпошлина составляет 51 копейку.

Отметим, что такие соглашения заключаются по принципу необратимости законов. То есть соглашения, которые были заключены только при условии нотариального заверения подписи, остаются в силе.

Что стоит знать о сделках с совместным имуществом?

Проект нового Гражданского кодекса предлагает перенести значительную часть семейных норм в единый кодифицированный акт. Авторы документа хотят по-новому урегулировать вопросы брака, отцовства, опеки и имущественных отношений в семье. В то же время отдельные положения вызвали дискуссии среди юристов и общественности, поэтому ко второму чтению документ могут существенно доработать.

Сейчас действуют четкие правила о том, что если один из супругов берет кредит или заключает договор в интересах семьи, а полученные средства используются на общие нужды, то ответственность за долг может распространяться на совместное имущество. Если же обязательство является личным и не связано с интересами семьи, то взыскание может быть произведено только в отношении имущества должника или его доли в совместной собственности.