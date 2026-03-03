Наравне с близкими родственниками: наследник четвертой очереди может получить имущество умершего

Изменение очередности права на наследство возможно, если для этого есть основания. Если они имеются, а нотариус отказывается выдать свидетельство, то его действия – неправомерны.

Может ли наследник четвертой очереди получить имущество умершего?

Суд 21 января рассматривал дело о передаче наследства умершего мужчины, который не оставил завещание. Как известно, при таких условиях его имущество и земельные участки должны были бы перейти родственникам по очереди. Верховный Суд объяснил, как удалось установить, что право на наследство вполне имеет гражданская жена, если она докажет факт совместного проживания с наследодателем.

Реальный кейс коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда показал, что пытаться изменить очередность получения права на наследование возможно, даже когда дело дошло до отрицательного заключения апелляционного суда.

Почему возникли споры в вопросе получения наследства?

Истец – женщина, с которым не была в браке с наследодателем, но с 2001 года они проживали вместе. Супруги имели общее хозяйство и бюджет. Ребенок пары погиб во время выполнения боевого задания, поэтому ближайшими официальными родственниками – наследниками второй очереди – оставались брат и сестра умершего.

Однако на суде выяснилось, что в последние годы жизни наследодателя за ним ухаживала именно гражданская жена. По состоянию здоровья ему требовалась посторонняя помощь. Нотариус не учел этот факт, что женщина также имеет право на наследство, потому что брак не был зарегистрирован. Мол, при таких условиях она не входит в круг наследников и не имеет доли в наследственном имуществе.

Через суд женщина умершего просила изменить очередность наследования и предоставить ей право получить имущество вместе с наследниками второй очереди на основании статьи 1259 Гражданского Кодекса Украины.

Стоит отметить! Статья говорит о том, что человек имеет право на долю в наследстве, при условии, что она в течение длительного времени занималась, материально обеспечивала, оказывала другую помощь наследодателю, который был в беспомощном состоянии.

Суд первой инстанции отказал истице, потому что не нашел доказательств ее опеки над мужем. Апелляционный суд тоже отметил, что не были заявлены исковые требования об установлении факта совместного проживания женщины и умершего, что продолжалось не менее пяти лет до времени открытия наследства.

Действительно, соответствующего решения не было, а потому предъявление иска об изменении очередности получения права на наследование считали преждевременным и необоснованным.

Какое решение вынес Верховный Суд?

Постановление Апелляционного суда удалось отменить при рассмотрении дела в Верховном Суде. Там отметили, что наличие или отсутствие факта проживания одной семьей должно выясняться. Апелляционный суд не учел, что заявленные истцом требования об изменении очередности зависят от установления факта проживания истца одной семьей с наследодателем.

Требования об установлении юридических фактов не обеспечивают эффективную защиту прав по делам искового производства, а является лишь основанием для решения такого дела,

– говорится в решении суда.

То есть Верховный суд отменил постановление апелляционной инстанции и передал дела на новое апелляционное рассмотрение. Так должно состояться установление факта проживания одной семьей женщины с наследодателем.

Что еще стоит знать о получении права на наследство?