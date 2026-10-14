Присвоила 619 тысяч гривен пенсий: эксруководительница отделения "Укрпочты" получила 5 лет тюрьмы

Бывшую руководительницу передвижного отделения "Укрпочты" в Тернопольской области приговорили к пяти годам лишения свободы за присвоение более 619 тысяч гривен пенсий и социальных выплат. Районный суд признал чиновницу виновной в систематическом хищении чужого имущества в условиях военного положения.

Бывшая руководительница "Укрпочты" присваивала чужие пенсии

Как сообщает Тернопольская областная прокуратура, следствие установило факты систематического присвоения наличных денег в течение октября-декабря 2025 года, сообщает "Судебно-юридическая газета". Бывшая руководительница отделения "Укрпочты" работала в Кременецком районе и непосредственно отвечала за доставку денег местным жителям.

Вместо выдачи наличных адресатам женщина присваивала средства, предназначенные для выплаты пенсий, социальных пособий и почтовых переводов. Полученные деньги она тратила на собственные нужды, надеясь скрыть растрату от проверок.

Сколько денег присвоила чиновница

Общая сумма нанесенного ущерба превысила 619 тысяч гривен, из которых лишь 29 тысяч гривен обвиняемая вернула в ходе досудебного расследования. Кража существенно ударила по пенсионерам и получателям социальной помощи, которые остались без ежемесячного обеспечения.

Кременецкий районный суд Тернопольской области признал бывшую чиновницу виновной по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Суд учел присвоение имущества в больших размерах именно в условиях военного положения.

Обратите внимание! По решению суда обвиняемую приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ее на два года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-управленческих или административно-хозяйственных функций.

Кстати, недавно мы сообщали, что Приморский районный суд города Одессы и признал врача-анестезиолога виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к смерти пациентки после пластической операции. В связи с истечением срока давности врача уволили от тюремного заключения, однако обязали выплатить более 363 тысяч гривен компенсации родственникам погибшей.