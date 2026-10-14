Ексочільниця "Укрпошти" привласнювала чужі пенсії

Як повідомляє Тернопільська обласна прокуратура, слідство встановило факти систематичного привласнення готівки протягом жовтня-грудня 2025 року, повідомляє "Судово-юридична газета". Екс-керівниця відділення "Укрпошти" працювала у Кременецькому районі та безпосередньо відповідала за доставку грошей місцевим жителям.

Замість видачі готівки адресатам жінка привласнювала кошти, які призначалися для виплати пенсій, соціальних допомог та поштових переказів. Отримані гроші вона витрачала на власні потреби, сподіваючись приховати розтрату від перевірок.

Скільки грошей привласнила посадовиця

Загальна сума завданих збитків перевищила 619 тисяч гривень, з яких лише 29 тисяч гривень обвинувачена повернула під час досудового розслідування. Крадіжка суттєво вдарила по пенсіонерах та отримувачах соцдопомоги, які залишилися без щомісячного забезпечення.

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав колишню посадовицю винуватою за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Суд урахував привласнення майна у великих розмірах саме в умовах воєнного стану.

Зверніть увагу! За рішенням суду обвинувачену засудили до п'яти років позбавлення волі. Крім того, її на два роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-управлінських або адміністративно-господарських функцій.

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