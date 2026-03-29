Права ЛГБТ+ в мире: как разные страны относятся к однополым парам и где разрешены браки

В Европе признаются однополые браки. Суд постановил, что если ЛГБТ-семья была создана в другой стране ЕС, государства-члены должны признавать их, даже если их законодательство этого не предусматривает.

Какова ситуация с признанием ЛГБТ-пар в мире?

ЛГБТ+ пары могут регистрировать браки только в 22 странах. В то же время по данным Rainbow Map, защиту от дискриминации такие граждане имеют в Бельгии, Боснии и Герцеговине, Дании, Финляндии, Греции, Исландии, Черногории, Сербии и Испании.

Преступления на почве ненависти и язык ненависти по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и половых признаков наказываются законом в Бельгии, Дании, Греции, Исландии, на Мальте и в некоторых регионах Испании и Великобритании.

В 18 странах нет совсем никакой защиты ЛГБТ-пар.

Интересно, что в Украине однополые браки не признаются. Но на государственном уровне в нашей стране существует юридическое признание пола. Наше законодательство не препятствует свободе выражения таких граждан и не угрожает защитникам ЛГБТ+ сообщества. Также представители ЛГБТ+ могут устроиться на работу без какой-либо дискриминации и даже служат в армии. В то же время закона о языке ненависти к сообществу, права на совместное усыновление и признание трансотцовства в Украине нет.

Показательный пример – признания однополой семьи в Польше

Польское законодательство не предусматривает принятия браков между лицами одного пола. Однако недавно Высший административный суд отметил, что Варшавское управление гражданского состояния должно признать государственную регистрацию однополого брака. Об этом пишет RMF24.

Административный суд отменил постановление об отказе внесения свидетельства о браке двух граждан одного пола, которые еще в 2018 году поженились в Германии. Все из-за того, что суд Европейского Союза обязал государства признавать однополые браки, которые регистрировались в других странах ЕС.

Так пара, которая после проживания в Берлине решила вернуться в Польшу, обратилась в суд. Дело завершилось победой граждан и их свидетельство о браке официально внесли в польский реестр.

Изменят ли законодательство Украины для признания однополых пар?