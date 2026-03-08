Об этом сообщила общественная организация "Инсайт".
К теме Украина должна признать однополые браки, если хочет вступить в ЕС, – Еврокомиссия
Почему признание брачных отношений однополой пары в Украине является колоссальным прецедентом?
Верховный Суд Украины 25 февраля отклонил кассационную жалобу общественного движения "Все вместе!" и оставил в силе решение, которым был установлен факт совместного проживания одной семьей между двумя мужчинами.
Оппоненты равенства пытались вмешаться в частную жизнь двух людей и отменить их победу. Но высшая судебная инстанция страны дала четкий ответ – посторонняя организация, которая не имеет никакого отношения к паре, не может просто прийти и отменить решение об их семье,
– отметили в ОО "Инсайт".
Там отметили, что подобное решение – колоссальный прецедент для Украины.
"Ни одна гомофобная или консервативная организация не сможет использовать суды как инструмент для преследования или отмены решений в пользу ЛГБТИ+ людей, прикрываясь "общественной моралью". Государство защитило границы частной жизни", – объяснили в общественной организации.
Обратите внимание! Сейчас Украина не признает однополые браки на законодательном уровне, в 51 статье Конституции Украины указано, что "брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины".
В условиях военного положения изменить положение в Конституции – невозможно, поэтому сейчас в Верховной Раде предлагают внедрить институт регистрируемых партнерств как для разнополых пар, так и однополых. Оно должно определить правовой статус партнеров, их права и обязанности и тому подобное.
Однако законопроект №9103, который предлагаю соответствующие нормы, пока не продвинулся дальше в рассмотрении Верховной Радой после того, как он был предоставлен соответствующему комитету в 2023 году.
Что известно о Зоряна Кися и Тимура Левчука, которых признали в Украине как семью?
Зорян Кись и Тимур Левчук живут вместе с 2013 года. Они ведут совместный быт, имеют общий бюджет и поддерживают друг друга. В 2016 году мужчины провели свадебную церемонию в Украине, а в 2021 году пара официально заключила брак в США.
В июне 2024 года Зорян Кись, которого назначили первым секретарем посольства Украины в Израиле, планировал поехать туда вместе с партнером Тимуром Левчуком как с членом семьи. Однако МИД Украины отказало ему в этом, объяснив, что "законодательством Украины определено понятие брака как семейного союза женщины и мужчины". После этого чиновник решил обжаловать отказ в суде.
В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева впервые в Украине признал пару Зоряна Кися и Тимура Левчука находящейся в фактических брачных отношениях,. Для супругов это стало неожиданностью.
После этого общественное движение "Все вместе", которое называет себя "крупнейшим семейным движением в Европе", подало кассационную жалобу в Верховный Суд Украины. В обращении организация заявила, что ее деятельность направлена на "недопущение легализации в Украине однополых браков и партнерств".