Возможно ли однополым парам через суд добиваться признания факта проживания семьей?

Верховная Рада не решает вопрос однополых браков в Украине. Сейчас для этого нет политической силы. Однако судьи уже начали становиться на сторону таких пар, потому что в законодательстве на самом деле существует много норм, привязанных к статусу семьи, на создание которой граждане имеют право. Об этом рассказала народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун в комментарии УНИАН.

К теме Суд в Украине впервые признал брачные отношения между двумя мужчинами в качестве брака

Инна Совсун является одной из соавторов законопроекта об институте регистрируемых партнерств. Она объяснила, что закон разделяет понятия "семья" и "супруги". Понятие семьи намного шире, и любой законно и даже через суд может добиться признания двух людей семьей. Для однополых пар сейчас нет права создать супругов, однако семьей они стать вполне могут.

Депутат рассказала, что известно о паре мужчин, один из которых является военнослужащим. Его партнер без законных на то оснований не имеет прав, которые предоставляются женам защитников.

Поэтому логично было бы урегулировать это законодательно для того, чтобы люди не были вынуждены проходить через такие тяжелые, длительные и дорогие процедуры,

– отметила парламентарий.

По словам Инны Совсун, неизвестно, будет ли в Украине распространена практика признания однополых семей через суды, ведь этот процесс длится сложно, долго и требует затрат.

Народный депутат не считает, что недавнее решение суда о поддержке однополой семьи повлияет на продвижение законопроекта об институте регистрируемых партнерств. Однако, если государству покажут реальные кейсы, то возможно, что депутаты поддержат изменения в законе.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что нейтральный, новый институт регистрируемых партнерств позволит наконец урегулировать связь государства с партнерами и партнершами как частью общества. Это необходимо и в частности для того, чтобы закрепить их права и обязанности.

Стоит отметить! Еще в 2022 году на сайте президента опубликовали петицию о легализации однополых браков. После набора нужного количества голосов, обращение отправили на рассмотрение президента. Владимир Зеленский объяснил, что в Конституции прописано, что брак заключается по согласию мужчины и женщины. А менять Конституцию во время военного положения нельзя. Однополые браки также не поддерживает украинская церковь, потому что это якобы "противоречит христианскому учению".

Что известно о первом в Украине признании однополой пары семьей?