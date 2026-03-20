Часть отказывается признать гибель военного: что стоит сделать родственникам

Воинские части нередко не признают военного погибшим, пока не было найдено тело. В таком случае родственники, которые имеют доказательства гибели защитника, могут нанимать адвокатов и через суд доказывать факт гибели.

Как сделать так, чтобы военного признали погибшим без наличия тела?

Нередко бывает, что забрать тело погибшего военного из опасной или оккупированной территории невозможно. Тогда пока его не найдут, он считается пропавшим без вести. В таком случае, чтобы установить факт гибели, стоит обращаться в суд. Об этом рассказал военный адвокат Роман Лихачев, передает 24 Канал.

К процессу признания воина погибшим важно привлечь к делу родственников первой линии: родителей, жену, детей. Бывают случаи, когда одни родственники признали гибель своего военного, а кто-то один был не согласен. Тогда решение могут отменить в апелляции, если кого-то из них не сообщить об этом.

Судьи и сами воинские части осторожно относятся к таким делам.

Ну, вы понимаете, могут быть разные вещи. Завтра военнослужащий появится и будет виновата воинская часть. В этом случае только в судебном порядке нужно устанавливать факт гибели,

– объяснил специалист.

Доказательствами того, что военный точно погиб, а не, например совершил самовольное оставление части, могут быть:

показания побратимов;

материалы служебного расследования;

в некоторых случаях – информация из социальных сетей.

Чтобы получить показания собратьев, можно сконтактировать с ними. Судья захочет услышать их позицию относительно гибели военного. Им не обязательно ехать в конкретный суд, ведь сейчас можно присоединиться к заседанию в режиме онлайн.

Кроме того, суд принимает во внимание рассказы родственников. Например, когда мать уже общалась с кем-то из собратьев и уверена, что ее сын действительно погиб.

Роман Лихачев добавил, что для судьи признание человека погибшим это тоже важный шаг. Без ряда доказательств сделать это трудно.

Важно также, что согласно постановлению №168 Кабинета министров Украины семьи погибших военных имеют право получать выплаты и другие социальные гарантии. Поэтому судьи проверяют иски о признании защитника погибшим из-за того, чтобы не позволять пользоваться незаконными схемами.

