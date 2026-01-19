Когда завещание могут признать недействительным: основания, обязательная доля и судебный порядок

Завещание является личным распоряжением человека на случай смерти, однако при определенных обстоятельствах оно может быть признано недействительным. Разъясняем, в каких случаях это возможно, кто имеет право на обязательную долю в наследстве и как обжаловать завещание в суде.

Какие виды недействительных завещаний бывают?

Завещание – это личное волеизъявление лица по распоряжению своим имуществом после смерти и важный механизм реализации права собственности, гарантированного Конституцией Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. В то же время, как и любая сделка, оно может быть признано недействительным.

Читайте также Конфискация имущества во время военного положения: что предусматривает закон

Гражданский кодекс Украины предусматривает два вида недействительных завещаний: ничтожные и оспариваемые.

Ничтожным является завещание, составленное лицом без надлежащих полномочий или оформленное с нарушением требований относительно формы или удостоверения. В таких случаях обращение в суд не является обязательным – нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заинтересованное лицо не соглашается с действиями нотариуса, оно может обжаловать их в судебном порядке.

К ничтожным, в частности, относятся завещания:

без обязательных реквизитов (подписи, даты, печати и т.д.);

составленные лицом без полной гражданской дееспособности;

оформленные через представителя;

удостоверенные лицами без соответствующих полномочий;

удостоверенные без обязательного участия свидетелей;

секретные завещания с нарушением установленных требований;

относительно имущества, которое является предметом действующего наследственного договора;

удостоверенные на временно оккупированных территориях Украины, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия.

Оспариваемым является завещание, которое может быть признано недействительным исключительно по решению суда. Основанием для этого является доказательство того, что волеизъявление завещателя не было свободным или не соответствовало его настоящей воле.

О несвободном волеизъявлении могут свидетельствовать обстоятельства, когда завещатель не осознавал значения своих действий, не мог ими руководить или составлял завещание под влиянием обмана, угроз, насилия или вследствие тяжелых жизненных обстоятельств. В таких случаях суд может признать завещание недействительным полностью или частично.

Обязательная доля в наследстве

Гражданское законодательство определяет круг лиц, которых невозможно лишить наследства даже при наличии завещания. Если их права не учтены, суд может признать завещание недействительным в соответствующей части.

Право на обязательную долю имеют малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова или вдовец, а также нетрудоспособные родители. Они наследуют половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону, независимо от содержания завещания.

Обжалование завещания в суде

Обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным могут лица, чьи права или интересы нарушены. Это могут быть наследники по закону или по другому завещанию, лица с правом на обязательную долю, а также те, в чью пользу сделано завещательное распоряжение.

Иск подается только после смерти завещателя и рассматривается судом по месту открытия наследства.

Как получить бесплатную юридическую помощь?

Получить правовую помощь в системе БПП можно дистанционно или очно.

Дистанционно в будни с 8:00 до 18:00:

по телефону: 0 800 213 103 (бесплатно в пределах Украины) или +38 044 363 10 41 (для звонков из-за рубежа);

письменно через Telegram-бот LegalAidUkraineBot, страницы в Facebook – Ukraine.Legal.Aid и Instagram – ualegalaid.

Также юридическую помощь можно получить очно в соответствующих учреждениях системы БПП.

Ошибки в документах: как внести изменения в актовые записи гражданского состояния?