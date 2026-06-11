Существуют сроки: когда родственники могут обращаться в суд, чтобы признать человека погибшим

Чтобы родственники лица, пропавшего без вести во время войны, могли получить наследство, оформить пенсию или решить другие правовые вопросы, человека можно признать умершим в судебном порядке. В Гражданском кодексе указано, что судебный процесс целесообразно начинать, если сведений о пропавшем родственнике нет в течение двух лет.

Для чего нужно объявление о смерти человека, пропавшего без вести во время войны?

Родственники лиц, погибших во время войны, могут разрешить все неопределенности относительно имущества или семейного статуса, обратившись в суд. Если украинец уже имеет статус «пропавшего без вести при особых обстоятельствах», то будет легче установить, что человек умер. Об этом пишет Херсонский апелляционный суд.

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В украинском законодательстве установлен срок, по истечении которого можно обращаться в суд, если пропавший без вести человек не вышел на связь. Меньше времени на подачу заявления отводится, если исчезновение произошло при обстоятельствах, угрожавших жизни – тогда родственники могут обратиться в суд уже через 6 месяцев.

То есть во время войны у родственников достаточно времени. Если есть надежда, что человек выйдет на связь, то эксперты советуют подождать два года со дня исчезновения. Но обратиться в суд, чтобы признать родственника погибшим, можно не ранее, чем через полгода с момента его исчезновения в результате военных действий или вооруженного конфликта.

Важно, что в стране действует Закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», который и предоставляет такой статус.

Судебная практика Верховного Суда показывает, что шестимесячный срок следует отсчитывать не со дня отмены военного положения, а с момента окончания активных боевых действий на территории, где человек, вероятно, погиб.

Не нужно ждать два года после отмены военного положения по всей стране. Суды низших инстанций активно применяют эту позицию, оценивая каждое дело индивидуально (место исчезновения, показания, документы от воинской части, полиции и т. д.),

– говорится в сообщении.

То есть, когда суд объявляет человека умершим, он предполагает смерть на основании косвенных доказательств. Датой гибели указывается либо та, когда вступило в силу решение суда, либо день вероятной смерти.

Кто должен обратиться в суд, чтобы признать человека умершим?

Если прошло время и есть основания полагать, что человек погиб в результате войны, то заявление в суд по месту жительства подают близкие родственники, то есть жена/муж, родители или дети. При этом они должны иметь доказательства исчезновения, документы, подтверждающие обстоятельства угрозы жизни человека, и любые доказательства того, что лицо в течение определенного времени не выходит на связь.

Как установить юридический статус пропавших без вести военнослужащих?

Если военнослужащий пропал без вести во время боевых действий и нет официального подтверждения смерти, то родственники могут использовать различные доказательства, в частности, показания сослуживцев, материалы служебных расследований, документы воинских частей, а иногда и другие косвенные данные.

Согласно общему алгоритму, если военного нужно лишь объявить пропавшим без вести, то семье сначала необходимо обратиться в полицию для открытия розыскного дела и внесения информации в соответствующие реестры. Далее следует передать данные в воинскую часть, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, а также при необходимости сдать ДНК-образцы для идентификации.