Может ли банк "аннулировать" долг: реально ли добиться прощения задолженности

Прощение долга банком часто воспринимают как редкую "финансовую милость", но на самом деле за этим стоят определенные правила и процедуры. Какие есть ключевые аспекты списания задолженности и факторы, которые влияют на возможность получить такую опцию, читайте далее.

Прощение долга банком: как это работает?

Банк или любой кредитор может прощать долг на основаниии ст. 605 Гражданского кодекса Украины, если это не нарушает прав других людей, пишет 24 Канал.

Чаще всего это происходит, когда компания списывает долг физического лица или неоплаченную задолженность покупателя за ранее полученные товары или услуги. То есть долг можно аннулировать даже если он еще формально не считается безнадежным.

Справочно: Такое списание обычно применяют как финансовый инструмент для урегулирования отношений с клиентом или для оптимизации бухгалтерского учета.

Влияет ли списанный долг на налоги?

Сумма списанного долга влияет на финансовый результат предприятия и учитывается при исчислении налога.

Важно! Если списывается долг за товары или услуги, база налогообложения меняется. Нужно составить расчет корректировки и зарегистрировать его в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН).

В то же время если долг прощен физлицу, он считается доходом и облагается, если превышает 25% минимальной зарплаты, объяснили в Liga Zakon. Банк или компания также обязаны уведомить должника о списании и отразить сумму в годовой налоговой декларации.

Как отражать прощенный долг в бухгалтерии?

Все зависит от того, создавался ли резерв сомнительных долгов резерв сомнительных долгов (РСД):

Если резерв не создавался, списание долга просто отражают как расходы предприятия в бухгалтерии.

Если резерв создавался, сначала корректируют его сумму, а затем списывают долг со счетов.

Малые компании, плательщики единого налога третьей группы и неприбыльные организации обычно не формируют резерв. Другие предприятия делают это в соответствии со стандартами бухгалтерского учета (НП(С)БУ 10 и НП(С)БУ 13).

Может ли банк подать в суд за долги?